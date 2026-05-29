L'ONU chiede regolamentazioni più forti per proteggere i bambini online

Le Nazioni Unite sollecitano governi a rafforzare la supervisione delle piattaforme digitali per garantire la sicurezza dei minori, mentre in Francia si discute un divieto dei social per under 15.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha lanciato un appello urgente ai governi di tutto il mondo affinché adottino regolamentazioni più robuste e una supervisione più rigorosa per rendere le piattaforme online più sicure per i bambini.

In una dichiarazione rilasciata venerdì, l'Alto Commissario Volker Tuerk ha sottolineato che la protezione dei minori nell'ambiente digitale è una priorità improrogabile.

'Dobbiamo assicurarci non solo che venga fatta, ma che venga fatta bene', ha affermato Tuerk, evidenziando la necessità di azioni concrete per prevenire abusi, cyberbullismo e sfruttamento online. La richiesta dell'ONU arriva in un momento in cui diversi paesi stanno valutando misure restrittive per limitare l'accesso dei giovani ai social media e ai dispositivi mobili.

In Francia, ad esempio, è stata proposta una legge che vieterebbe l'uso dei social network ai minori di 15 anni e l'utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori a partire dall'anno scolastico 2026. La misura, sostenuta da vari parlamentari, mira a ridurre l'impatto negativo della tecnologia sullo sviluppo cognitivo e sociale degli adolescenti. Secondo esperti di psicologia dello sviluppo, l'esposizione prolungata ai social media può causare dipendenza, ansia e disturbi del sonno nei giovani.

Inoltre, la mancanza di controlli adeguati espone i minori a contenuti inappropriati e a contatti con malintenzionati. L'ONU ha quindi esortato i governi a collaborare con le aziende tecnologiche per implementare sistemi di verifica dell'età più efficaci e strumenti di segnalazione rapida per contenuti dannosi. La protezione dei bambini online non è solo una questione di sicurezza, ma anche di diritti fondamentali.

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia garantisce ai minori il diritto alla protezione da ogni forma di violenza e sfruttamento. Tuttavia, l'evoluzione rapida delle tecnologie digitali ha reso sempre più difficile per i legislatori tenere il passo con le nuove minacce. Per questo, Tuerk ha sottolineato l'importanza di un approccio globale che coinvolga istruzione, sensibilizzazione e cooperazione internazionale. In Italia, il dibattito è altrettanto acceso.

Diverse associazioni di genitori e psicologi chiedono norme più stringenti per limitare l'uso dei cellulari a scuola e per vietare la registrazione dei minori su piattaforme social senza il consenso esplicito dei genitori. Alcune regioni hanno già introdotto sperimentalmente il divieto di smartphone nelle scuole primarie, con risultati positivi in termini di attenzione e socializzazione. L'appello dell'ONU potrebbe quindi dare nuovo slancio a queste iniziative.

La sfida è complessa, perché bilanciare la protezione dei minori con la libertà di accesso alle informazioni non è semplice. Tuttavia, come ha ricordato Tuerk, il benessere dei bambini deve essere sempre al primo posto. Le piattaforme digitali hanno un'enorme responsabilità nel garantire ambienti sicuri, e i governi non possono sottrarsi al dovere di regolamentarle adeguatamente. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile costruire un ecosistema digitale più sano per le generazioni future





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