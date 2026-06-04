L'organismo internazionale per la pace in Bosnia non trova un accordo su un nuovo inviato

L'organismo internazionale che sovrintende al processo di pace in Bosnia non è riuscito a trovare un accordo su un candidato per un nuovo inviato che sostituisca il tedesco Christian Schmidt, che si è improvvisamente dimesso il mese scorso a causa di quelle che ha definito pressioni statunitensi.

L'organismo internazionale che sovrintende al processo di pace in Bosnia non è riuscito a trovare un accordo su un candidato per un nuovo inviato che sostituisca il tedesco Christian Schmidt , che si è improvvisamente dimesso il mese scorso a causa di quelle che ha definito pressioni statunitensi.

Le discussioni riprenderanno, ha detto Schmidt, che si è dimesso a maggio dall'Ufficio dell'Alto Rappresentante, che controlla l'attuazione degli accordi di pace di Dayton mediati dagli Stati Uniti. Il Consiglio direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace, un organismo informale incaricato di nominare gli inviati di pace, è composto da rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea. La Russia ha sospeso la sua partecipazione all'organismo.

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che l'era del nation-building guidato dagli Stati Uniti è finita e che voleva che il nuovo inviato avesse un mandato più limitato. L'esperto diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi è stato sostenuto per l'incarico, ma non c'è stato consenso sulla sua selezione.

La maggior parte dei diplomatici e degli analisti ritiene che l'istituzione dell'Alto rappresentante debba rimanere in vigore finché i separatisti serbi e croati continueranno a bloccare il funzionamento dello Stato, minacciando l'integrità e la prosperità del Paese





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bosnia Pace Inviato Schmidt Zanardi Landi Consiglio Direttivo Russia Stati Uniti Unione Europea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A proposito di Schmidt - Film (2002)A proposito di Schmidt, scheda del film di Alexander Payne con Jack Nicholson e Kathy Bates, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film in TV e in Streaming Online.

Read more »

L'Alto Rappresentante della Bosnia si dimette sotto pressione statunitenseL'Alto Rappresentante della Bosnia, Christian Schmidt, si è dimesso sotto pressione statunitense. La sua partenza arriva in un momento delicato per la Bosnia, profondamente divisa su base etnica. Il Consiglio per l'attuazione della pace si riunirà per decidere il successore.

Read more »

Bosnia, il calcio più forte delle divisioni: il Cigno di Sarajevo e la rivoluzione di BarbarezBOSNIA-ERVEGOVINA - Girone B con Canada (12 giugno, Toronto), Svizzera (18 giugno, Inglewood) e Qatar (24 giugno, Seattle).

Read more »

Missione Tokyo, Christian De Sica e Lillo agenti segretiSpie Per Caso - Missione Tokyo, che vede anche Mara Maionchi fra i protagonisti, è ambientato fra Roma e la capitale giapponese

Read more »