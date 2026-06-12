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L'Organizzazione internazionale del lavoro adotta norme per i lavoratori della gig economy

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L'Organizzazione internazionale del lavoro adotta norme per i lavoratori della gig economy
Organizzazione Internazionale Del LavoroConvenzioneLavoratori Della Gig Economy
📆6/12/2026 12:51 PM
📰Internazionale
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L'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato una convenzione per stabilire norme in materia di occupazione per i lavoratori della gig economy. La convenzione è stata approvata con 406 voti a favore, otto voti contrari e 36 astenuti. L'Organizzazione promuove i diritti internazionali del lavoro e include governi, datori di lavoro e lavoratori.

L'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato una convenzione per stabilire norme in materia di occupazione per i lavoratori della gig economy . La convenzione è stata approvata con 406 voti a favore, otto voti contrari e 36 astenuti.

L'Organizzazione promuove i diritti internazionali del lavoro e include governi, datori di lavoro e lavoratori. La convenzione mira a estendere i diritti e le tutele fondamentali del lavoro ai lavoratori gig, come retribuzione, sicurezza e tutele sociali.

Tuttavia, alcune tutele sono legate allo status lavorativo, distinguendo tra lavoratori autonomi e dipendenti. Le piattaforme devono rendere noto in che modo i sistemi automatizzati influenzano i lavoratori e consentire il coinvolgimento umano nelle decisioni chiave

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Organizzazione Internazionale Del Lavoro Convenzione Lavoratori Della Gig Economy Diritti Del Lavoro Tutele Sociali

 

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