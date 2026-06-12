L'Organizzazione internazionale del lavoro adotta norme per i lavoratori della gig economy

L'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato una convenzione per stabilire norme in materia di occupazione per i lavoratori della gig economy. La convenzione è stata approvata con 406 voti a favore, otto voti contrari e 36 astenuti. L'Organizzazione promuove i diritti internazionali del lavoro e include governi, datori di lavoro e lavoratori.

L'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato una convenzione per stabilire norme in materia di occupazione per i lavoratori della gig economy . La convenzione è stata approvata con 406 voti a favore, otto voti contrari e 36 astenuti.

L'Organizzazione promuove i diritti internazionali del lavoro e include governi, datori di lavoro e lavoratori. La convenzione mira a estendere i diritti e le tutele fondamentali del lavoro ai lavoratori gig, come retribuzione, sicurezza e tutele sociali.

Tuttavia, alcune tutele sono legate allo status lavorativo, distinguendo tra lavoratori autonomi e dipendenti. Le piattaforme devono rendere noto in che modo i sistemi automatizzati influenzano i lavoratori e consentire il coinvolgimento umano nelle decisioni chiave





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Organizzazione Internazionale Del Lavoro Convenzione Lavoratori Della Gig Economy Diritti Del Lavoro Tutele Sociali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Vannacci? Contro di noi, vuole far cadere governo': Donzelli chiudeCosa ha detto il Responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia

Read more »

Malattie rare, Girelli (Pd): 'Ascoltare clinici e pazienti Egpa per fare norme realistiche''Superare organizzazione 21 modelli territoriali, accorciando distanza tra città e aree interne'

Read more »

Controlli choc al Mondiale? Cannavaro fa chiarezza: «Tutto normale, organizzazione perfetta»Negli ultimi giorni hanno fatto il giro dei media alcune immagini e ricostruzioni relative ai controlli subiti dalla nazionale uzbeka in aeroporto, in vista del Mondiale, accompagnate da titoli...

Read more »

Instagram introduce l’ordine personalizzato dei post: l’istantaneità lascia spazio all’organizzazioneMeta ha introdotto una nuova funzionalità che permette di riorganizzare i contenuti e l’ordine della griglia all’interno del proprio profilo Instagram: i dettagli del suo funzionamento

Read more »