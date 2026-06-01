L'Organizzazione Internazionale del Lavoro annulla la nomina di un alto funzionario statunitense

L'ILO ha annullato la nomina di Sheng Li a vicedirettore generale a causa dei ritardi nei pagamenti da parte degli Stati Uniti. L'organizzazione è in ristrettezze economiche e ha congelato le assunzioni e i viaggi non essenziali per il personale.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha annullato la nomina di un alto funzionario statunitense a vicedirettore dell'agenzia ONU a causa dei ritardi nei pagamenti da parte degli Stati Uniti.

Sheng Li non assumerà la posizione di vicedirettore generale a luglio, come precedentemente previsto. L'ILO ha comunicato agli Stati Uniti che la nomina non avverrà a meno che il paese non paghi i suoi contributi. L'organizzazione, che si trova in ristrettezze economiche, ha già congelato le assunzioni e i viaggi non essenziali per il personale. Tre diplomatici hanno dichiarato che a Washington è stato chiesto di pagare almeno 50 milioni di dollari dei contributi dovuti.

Gli Stati Uniti devono 257 milioni di franchi svizzeri (328 milioni di dollari) in totale per il 2026 e gli arretrati precedenti del 2024 e del 2025. Se entro settembre gli Stati membri non pagheranno gli arretrati, compresi gli Stati Uniti, l'organizzazione dovrà far fronte a un deficit di liquidità di 27 milioni di franchi, il che significa che l'ILO avvierà misure di emergenza e che entro gennaio potrebbero essere tagliate 120 posizioni





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