L'Organizzazione panamericana della sanità intensifica gli sforzi per la preparazione all'Ebola

L'Organizzazione panamericana della sanità sta lavorando per aiutare i paesi delle Americhe a rafforzare la loro preparazione all'Ebola, anche se il rischio della malattia rimane basso nella regione.

L'Organizzazione panamericana della sanità sta intensificando gli sforzi per aiutare i paesi delle Americhe a rafforzare la loro preparazione all' Ebola , anche se il rischio della malattia rimane basso nella regione.

L'agenzia ha attivato il suo sistema di gestione degli incidenti e sta lavorando con i ministeri della sanità per rafforzare la sorveglianza, i test e il controllo delle infezioni, in modo che i paesi possano individuare e gestire rapidamente i casi. Un raro ceppo di Ebola noto come Bundibugyo ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare un'emer-genza di salute pubblica di portata internazionale.

La Repubblica Democratica del Congo ha riportato 344 casi confermati e 60 decessi confermati, oltre a 116 casi sospetti in fase di indagine. L'agenzia sta anche facilitando la collaborazione internazionale per garantire analisi di laboratorio tempestive attraverso il rinvio di campioni a laboratori regionali specializzati. La PAHO ha anche ribadito che i paesi dovrebbero rafforzare i sistemi di preparazione senza imporre restrizioni ai viaggi o al commercio





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Organizzazione Panamericana Della Sanità Preparazione Salute Pubblica Emergenza Internazionale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cepi investe in candidati vaccini contro Ebola Bundibugyo: speranze per l'Africa CentraleLa 'Coalizione per le Innovazioni nella Preparazione alle Epidemie' (Cepi) ha confermato l'intenzione di investire in un portafoglio di candidati vaccini in fase di sviluppo contro il virus Ebola Bundibugyo, responsabile dell'epidemia attualmente in corso nella Repubblica Democratica del Congo, con casi anche in Uganda. L'Ebola continua ad essere una preoccupazione per l'Africa Centrale, ma si intravedono spiragli positivi grazie al lavoro per sviluppare un vaccino specifico e all'investimento di Cepi in 3 specifici vaccini sperimentali. Inoltre, quattro infermieri che si erano presi cura di persone affette da Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sono stati dimessi da un ospedale di Bunia dopo essere guariti dalla malattia.

Read more »

Ebola, Oms: 'Entro 2-3 settimane al via test con farmaco preventivo'Ebola, Oms: 'Entro 2-3 settimane al via test con farmaco preventivo'. Passi avanti anche sul fronte delle cure, ma serve più tempo per i vaccini

Read more »

L'OMS riferisce un recupero terreno nella lotta contro l'epidemia di Ebola in CongoL'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riferisce che il mondo sta recuperando terreno nella lotta contro l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove sono stati confermati 344 casi di malattia e 60 decessi.

Read more »

Trump: La Cnn è un'organizzazione corrotta con giornalisti corrotti(Agenzia Vista) Washington, 04 giugno 2026'È venuto fuori che era un totale falso, tutto quanto era falso e corrotto. Abbiamo tutte le informazioni qui, il grande vantaggio di essere seduti qui è...

Read more »