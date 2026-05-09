L'ornitologo Leo Schilperoord e la moglie Mirjam, uccisi da hantavirus: ecco come trovarli

Una coppia olandese originaria di un piccolo villaggio, ha perso la vita a bordo di una nave da crociera soffocata da rifiuti. La discarica è sospettata di essere il luogo della diffusione del virus e del loro peggioramento. Extra alarmante l'incidenza di contagi da questa malattia tra gli appassionati di birdwatching.

Un paziente zero dell'epidemia di hantavirus alla nave da crociera è stato identificato come Leo Schilperoord, un ornithologo di 70 anni che alla passione per gli uccelli ha pagato con la sua vita.

La vittima e la moglie, che non aveva sintomi, sono partiti da Sud America per un viaggio di birdwatching attraverso Cile e Uruguay e poi sono tornati in Argentina alla fine di marzo. Steli contenti in una discarica di Ushuaia, si ritrovano morti dopo una drammatica fine di viaggio. Eccoli descritti come "ucelli in volo" dai loro cari





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