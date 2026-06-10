L'oroscopo dell'estate 2026: cosa hanno in serbo per te le stelle

L'oroscopo dell'estate 2026 ti rivela cosa hanno in serbo per te le stelle. I segni del Leone, Ariete e Gemelli saranno i protagonisti dell'estate, con opportunità da cogliere al volo in ogni settore.

Sei pronto per un'estate da ricordare? L' oroscopo dell'estate 2026 ti rivela cosa hanno in serbo per te le stelle. I segni del Leone , Ariete e Gemelli saranno i protagonisti dell'estate, con opportunità da cogliere al volo in ogni settore.

Il Leone, grazie all'arrivo di Giove nel segno dopo dodici anni, sarà il vero protagonista dell'estate. Ottime prospettive anche per Ariete e Gemelli, pronti a vivere cambiamenti importanti e a lasciarsi alle spalle ciò che non funziona più. Anche lo Scorpione dovrà gestire alti e bassi, pur potendo contare su interessanti occasioni sociali.

Il favoloso Giove dal segno del Cancro passerà in Leone il 30 giugno e vi fornirà un periodo eccellente in tutti i campi, oltre a molteplici opportunità di incontri sentimentali. Tuttavia, non tutto sarà rose e fiori. Venere in Bilancia e Marte in Cancro creeranno qualche incomprensione in amore o lievi tensioni in famiglia, ma tutto questo passerà presto.

La stessa cosa accadrà per chi sarà nato in aprile, che potrebbe essere corteggiato per il proprio conto in banca piuttosto che per il proprio fascino. Ma non preoccuparti, perché Venere in Vergine in luglio vi regalerà momenti esaltanti in amore, dove la vostra concretezza e praticità verranno particolarmente apprezzate. Se siete nati in maggio, avrete l'opportunità di compiere un ampio balzo avanti nella vostra vita, grazie a significativi e radicali cambiamenti.

Urano nel vostro segno vi spingerà a eliminare l'inutile, a tagliare i rami secchi e a guardare al futuro con ottimismo. Inoltre, Saturno in Ariete sorriderà ai nati nella seconda decade, favorendo scelte sagge destinate a durare nel tempo, sia nella sfera personale che nella vita affettiva.

Un cielo luminoso e intrigante si profila per chi ha già una storia e per chi ne è alla ricerca: con la complicità di Venere, propizia in Vergine in luglio, metterete al bando ogni incertezza attuando un pressing audace e trasgressivo





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