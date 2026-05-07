L'Osservatorio del Terziario di Manageritalia: Un Nuovo Motore per la Crescita Economica Nazionale

Analisi approfondita sul ruolo cruciale dei servizi nell'economia italiana e presentazione dello strumento di monitoraggio di Manageritalia per potenziare la produttività e la managerialità diffusa.

In un contesto economico caratterizzato da sfide globali e necessità di rinnovamento strutturale, si è tenuta a Roma, presso la prestigiosa sede di Comin & Partners in Piazza dei Santi Apostoli, la presentazione ufficiale dell'Osservatorio del Terziario di Manageritalia .

L'evento, svoltosi in una cornice di alta professionalità, ha visto l'intervento di Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, il quale ha lanciato un appello accorato per un cambio di paradigma nella percezione del settore dei servizi in Italia. Secondo l'analisi presentata, l'Italia continua a sottovalutare l'importanza strategica del terziario, nonostante i dati parlino chiaro: il terziario di mercato rappresenta ben il 58% del valore aggiunto nazionale.

Questa cifra non è solo un dato statistico, ma la prova tangibile di come i servizi costituiscano l'elemento trainante dell'economia contemporanea, agendo come catalizzatori per l'occupazione e come abilitatori di una produttività diffusa e democratica. Ballarè ha sottolineato come l'innovazione non possa prescindere da servizi avanzati, poiché è proprio l'integrazione tra terziario e industria a permettere alla manifattura di rimanere competitiva sui mercati internazionali.

In assenza di un supporto terziario evoluto, la crescita del Paese risulta inevitabilmente frenata, limitando le potenzialità di sviluppo di interi comparti produttivi. L'Osservatorio del Terziario nasce quindi con l'obiettivo ambizioso di superare la frammentazione tipica delle analisi settoriali, proponendo una lettura sistemica e integrata dell'economia dei servizi. Collaborando strettamente con Confcommercio, partner contrattuale e istituzionale di primo piano, Manageritalia intende trasformare questo strumento in un punto di riferimento periodico e stabile.

L'ambizione non è quella di produrre un semplice esercizio accademico, privo di riscontri pratici, bensì di fornire un supporto concreto e basato sui dati per guidare le decisioni strategiche. Attraverso la raccolta di trend, l'analisi di scenari prospettici e il monitoraggio costante, l'osservatorio mira a visualizzare il reale contributo del terziario alla crescita e all'occupazione, valutando al contempo le trasformazioni in atto nei modelli produttivi.

Questo approccio permetterà di verificare l'impatto effettivo delle politiche economiche attuate e, soprattutto, di formulare proposte concrete e circostanziate da sottoporre ai governi e al Parlamento, colmando il gap tra l'analisi tecnica e l'azione legislativa. Il presidente Ballarè ha inoltre affrontato il tema critico della crescita stagnante dell'Italia, definendola come un problema noto e persistente che dura da troppo tempo. La chiave per sbloccare questo immobilismo risiede, a suo avviso, nella qualità della gestione manageriale.

Esiste infatti una netta differenza tra i servizi strutturati, manageriali e innovativi, dove la produttività cresce e gli investimenti aumentano, e quei settori in cui il terziario rimane frammentato, poco riconosciuto e privo di una guida professionale, condannando il Paese a un livello di sviluppo limitato. In questo scenario, il ruolo dei manager diventa centrale: la managerialità diffusa è l'unica strada percorribile per garantire uno sviluppo che sia realmente sostenibile nel tempo.

L'Osservatorio si pone quindi come una piattaforma per costruire politiche che riconoscano finalmente il terziario come pilastro fondamentale della nazione, offrendo ai decisori una base di confronto seria e affidabile sulle priorità economiche. Manageritalia si impegna così a fare la propria parte, promuovendo una cultura della gestione che valorizzi il capitale umano e l'innovazione organizzativa come leve primarie per il rilancio dell'intero sistema produttivo italiano





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