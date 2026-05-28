L'ossessione del Milan per il modello Red Bull: Rangnick è una scelta vincente?

Il commissario tecnico dell'Austria si è incontrato con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per discutere un possibile ruolo dirigenziale al Milan. Rangnick ha affermato che l'unico referente per le questioni contrattuali è la federazione austriaca e che ha avuto confronti positivi con essa. Il Milan è ossessionato dal modello Red Bull e vuole diventare 'solo' quello.

Il commissario tecnico dell'Austria si è incontrato con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per discutere un possibile ruolo dirigenziale al Milan . Rangnick ha affermato che l'unico referente per le questioni contrattuali è la federazione austriaca e che ha avuto confronti positivi con essa.

Il Milan è ossessionato dal modello Red Bull e vuole diventare 'solo' quello. Cardinale e Ibrahimovic sono sicuri che Rangnick sia una scelta vincente. Sostituire Lukaku con Vlahovic sarebbe un grande colpo e costerebbe meno di stipendio. Dumfries sta per lasciare l'Inter e sarà una sfida tra due grandissime d'Europa.

La Conference al Crystal Palace è stata decisa da Mateta, mentre Glasner ha salutato con un trionfo storico. Il Bologna si è incontrato con gli agenti di Italiano e il Napoli. Di Vaio ha affermato che non erano stati avvertiti. Inter, Liverpool e altri club sono protagonisti del calciomercato a Montecarlo.

Rangnick ha affermato che al Milan è successo qualcosa di straordinario e che tutti se ne sono accorti. Fiorentina, ecco Fabio Grosso che ha dato una masterclass a Fabregas. Il Modena sogna l'accoppiata Lovisa-Abate per la prossima stagione. Marin ha salutato Pisa, dicendo che li ha apprezzati prima come uomini, poi come calciatori.

La vittoria più grande per lui è stata la vittoria di Pisa. L'Ascoli è in finale playoff di Serie C e Passeri ha affermato che con quel carattere possono andare ovunque. La Salernitana ha visto tramontare il sogno B. Faggiano ha affermato che meritavano il pareggio e che è pronto a ripartire. La Parma Women ha visto andare Domenico Aurelio, che non sarà più il direttore sportivo





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