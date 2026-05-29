L'ostrica italiana: un'industria in crescita ma fragile

Le ostriche sono un indicatore dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo. L'ostricoltura italiana è in crescita ma ha bisogno di una strategia nazionale per diventare più competitiva. Il mercato italiano delle ostriche è dominato dalle importazioni, ma la produzione nazionale sta aumentando.

L'ostrica, simbolo di lusso e raffinatezza, è in realtà un animale rustico in grado di resistere in ambienti ostili. Nel Mediterraneo che si riscalda sempre di più, le ostriche italiane sono diventate un indicatore silenzioso dei cambiamenti climatici .

Grazie ai loro sistemi di sospensione, le ostriche sono in grado di resistere alle temperature elevate e di assorbire l'anidride carbonica dell'ambiente. Tuttavia, la filiera dell'ostricoltura italiana è fragile e non ha una strategia nazionale. L'ostricoltura è un'attività diversa da quella della cozza o della vongola, richiede molte più ore di lavoro e una maggiore diversificazione.

Inoltre, il mercato italiano delle ostriche è dominato dalle importazioni, con solo il 5% di ostriche prodotte in Italia. La produzione nazionale si aggira sulle 2.700 tonnellate, mentre il consumo interno è molto più alto, intorno alle 7.000-8.000 tonnellate l'anno, quasi tutte coperte da importazioni. Il valore medio al consumo è tra i più alti d'Europa, circa 15,5 euro al kg, anche per effetto dell'IVA al 22%, la più elevata del continente.

La maggior parte dei Paesi applica aliquote ridotte, spesso al 10%. La filiera dell'ostricoltura italiana resta fragile, mancano schiuditoi nazionali, servono aree classificate e controlli sanitari più stabili.

Tuttavia, la domanda interna è solida e i territori vocati non mancano





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