L'Ucraina avvia i negoziati di adesione all'Unione europea

L'Ucraina ha aperto la prima fase dei negoziati di adesione all'Unione europea, un passo fondamentale negli sforzi di Kiev per ancorarsi alle strutture politiche occidentali mentre combatte l'invasione russa.

L' Ucraina ha avviato la prima fase dei negoziati di adesione all'Unione europea, un passo fondamentale negli sforzi di Kiev per ancorarsi alle strutture politiche occidentali mentre combatte l'invasione russa.

Il vice primo ministro ucraino Taras Kachka ha dichiarato che per l'Ucraina questo è un momento importante, una pietra miliare. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha fatto dell'adesione all'Unione europea un obiettivo centrale della politica estera, presentandola come un modo per garantire prosperità e sicurezza a lungo termine sia per il suo paese che per l'Europa nel suo complesso di fronte all'aggressione russa.

I funzionari hanno avviato i negoziati su una prima serie di questioni politiche, in cui Kiev dovrà intraprendere delle riforme per allineare le proprie leggi agli standard dell'Unione europea. Sebbene Kiev goda di un forte sostegno da parte dei governi europei per i suoi sforzi di riforma e l'ambizione di diventare un giorno membro dell'Unione europea, i diplomatici prevedono che il percorso dell'Ucraina sarà complesso e lungo.

L'Unione europea ha stabilito sei cluster tematici per i paesi candidati, tra cui i diritti fondamentali, il mercato interno e le relazioni esterne. Il primo gruppo, aperto lunedì sotto il titolo





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