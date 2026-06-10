L'Ucraina dovrà affrontare carenze di energia in estate a causa degli attacchi russi

Secondo un think tank, l'Ucraina dovrà affrontare carenze di energia elettrica in estate a causa degli attacchi russi. La carenza di energia potrebbe raggiungere 0,7 gigawatt al picco di consumo, ma potrebbe salire a 2,4 GW se le temperature aumentassero significativamente.

L' Ucraina dovrà affrontare carenze di energia elettrica in estate a causa degli attacchi russi . Secondo un think tank, la carenza di energia potrebbe raggiungere 0,7 gigawatt al picco di consumo, ma potrebbe salire a 2,4 GW se le temperature aumentassero significativamente.

La manutenzione annuale delle unità nucleari, fondamentali per il sistema energetico, complicherà ulteriormente la situazione. In caso di temperature elevate e di ulteriori danni al sistema energetico, il deficit salirebbe a 6,2 GW a fronte di una domanda di 15,8 GW, pari a circa il 40%. L'Ucraina ha già subito danni significativi alla sua capacità di produzione di energia elettrica a causa degli attacchi russi, e i blackout nella capitale Kiev sono durati anche 14-16 ore nell'inverno 2025-2026.

La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente in estate a causa della maggiore domanda di energia elettrica





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