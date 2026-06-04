L'Ucraina si impegna a rispettare un calendario chiaro per l'adesione all'UE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha promesso che l'Ucraina rispetterà un calendario chiaro nei colloqui per l'adesione all'Unione europea e nel rispetto degli obblighi assunti con il blocco di 27 nazioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha promesso che l' Ucraina rispetterà un calendario chiaro nei colloqui per l'adesione all'Unione europea e nel rispetto degli obblighi assunti con il blocco di 27 nazioni.

Zelenskiy ha parlato un giorno dopo che la presidenza di turno dell'Unione europea, affidata a Cipro, ha detto di aver iniziato a preparare l'apertura dei negoziati sul primo gruppo di capitoli negoziali con l'Ucraina e la vicina Moldavia. Il primo capitolo riguarda lo stato di diritto e gli standard democratici. Zelenskiy ha detto che l'Ucraina ha rispettato il calendario e ora a giugno si aspetta molto l'apertura dei cluster (negoziali) per i quali l'Ucraina si è preparata.

L'accordo di procedere con i colloqui ha fatto seguito all'annuncio del Primo Ministro ungherese Peter Magyar che il suo Paese ha raggiunto un accordo con Kiev sui diritti della comunità di etnia ungherese, che conta 100.000 persone. Zelenskiy ha detto che i funzionari ucraini sono in contatto con l'Unione europea ogni giorno sui piani di adesione, descrivendo il contatto come 'importante per la nostra motivazione'.

Ha anche detto che l'Ucraina sta incontrando funzionari europei per discutere il potenziamento delle difese aeree del Paese, il coordinamento delle sanzioni contro la Russia e la produzione congiunta di armi





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