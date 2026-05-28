L'Ue abbandona l'idea di un inviato per la Russia: divisioni e timori bloccano il progetto

L'Unione Europea ha rinunciato a nominare un inviato speciale per la Russia a causa di divisioni interne e timori di perdere sovranità. I ministri degli Esteri hanno espresso scetticismo sull'utilità della figura, mentre i nomi di Merkel e Draghi hanno suscitato resistenze. Nonostante le richieste di Zelensky, il progetto è naufragato, lasciando l'Ue senza un canale diplomatico dedicato.

L' Unione Europea ha deciso di non procedere con la nomina di un inviato speciale per la Russia , un'idea che circolava da settimane e che aveva portato a speculazioni su possibili candidati di alto profilo, come Angela Merkel o Mario Draghi.

La decisione è emersa durante il Consiglio Affari Esteri informale riunito a Cipro dalla presidenza di turno. L'Alto rappresentante per la Politica estera, Kaja Kallas, è stata tra le prime a frenare, dichiarando che l'Ue non sarà mai un mediatore neutrale tra Ucraina e Russia, poiché sostiene chiaramente Kiev.

Questa posizione è stata condivisa da diversi ministri degli Esteri, tra cui l'estone Margus Tsahkna, che ha sottolineato come Putin non abbia intenzione di negoziare seriamente, e lo spagnolo José Manuel Albares Bueno, secondo cui l'importante è parlare con una voce unica piuttosto che avere una singola persona. Anche la Svezia ha espresso scetticismo, con la ministra Maria Malmen Stenergard che ha avvertito di non correre verso negoziati che lascerebbero alla Russia il controllo delle condizioni.

Il progetto di un inviato speciale non ha raccolto consensi nemmeno per timori legati alla sovranità nazionale: molti Stati temono di essere commissariati da una figura con troppo potere, che potrebbe imporre decisioni sulle trattative con Mosca. L'ex cancelliera Merkel, ad esempio, sarebbe stata un ostacolo per il suo successore Friedrich Merz, già in difficoltà per mancanza di carisma.

Anche il nome di Mario Draghi, pur autore di un influente rapporto sulla competitività europea, suscita timori tra i leader, specialmente quelli dei paesi frugali, che temono di perdere autonomia. Draghi, nel suo ultimo discorso a Aquisgrana dove ha ricevuto il premio Carlo Magno 2026, ha cercato di ammorbidire le resistenze sottolineando la necessità di investire nella difesa per essere più incisivi verso Trump, ma ciò non è bastato a placare le preoccupazioni del cancelliere tedesco.

Nonostante le richieste del presidente ucraino Zelensky, che aveva esortato l'Ue a parlare con una sola voce verso Putin, e gli auspici del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che il 9 maggio aveva dichiarato disponibilità a dialogare con Mosca quando i tempi saranno maturi, l'Unione si è auto-sabotata. Le divisioni interne, le gelosie e la difesa degli interessi nazionali hanno prevalso, portando al fallimento dell'iniziativa.

Nel frattempo, la Russia continua a bombardare l'Ucraina, dimostrando che non c'è alcuna intenzione di fermare la guerra. L'Ue si trova così a dover gestire una crisi senza un canale diplomatico dedicato, affidandosi alle istituzioni esistenti ma rischiando di parlare con voci discordanti





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