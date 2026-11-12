L'UE approva nuove sanzioni alla Russia: 150 entità e 50 banche

L'Unione Europea attuerà lunedì nuove sanzioni contro la Russia proposte dalla Francia. Il Ministro Haddad condanna i divieti di ingresso ai giornalisti francesi in Russia.

L' Unione Europea darà ufficialmente il via libero lunedì a un nuovo pacchetto di sanzioni economiche contro la Federazione Russa. Questa decisione strategica è stata annunciata con certezza da Benjamin Haddad, il Ministro delegato francese per gli Affari Europei, durante un'intervista televisiva tenuta giovedì 12 novembre 2026. Il quadro normativo si amplia significativamente rispetto ai dazi precedenti, colpendo direttamente la struttura finanziaria e operativa delle attività russe all'estero. Parigi ha svolto un ruolo preponderante nella definizione di questi target, suggerendo la maggioranza delle organizzazioni da includere nella lista nera comunitaria.

Dettagli sulle nuove sanzioni UE contro la Russia

Il piano di contenimento economico prevede l'aggiunta di 150 entità commerciali e 50 banche alla lista delle persone e delle organizzazioni soggette a restrizioni. Benjamin Haddad ha chiarito durante la trasmissione LCI che la Francia è stata il promotore principale di questa espansione mirata. L'obiettivo dichiarato del governo transalpino è continuare a esercitare una pressione economica incessante sul Cremlino. Questo sforzo si intreccia direttamente con il sostegno continuo e finanziario all'Ucraina, che rimane un pilastro fondamentale della politica estera francese. L'intervento del Ministro sottolinea la determinazione di Parigi a isolare economicamente Mosca nonostante le ritorsioni diplomatiche.

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Rappresaglie russe contro giornalisti e parlamentari

In risposta alle mosse europee, il governo russo ha implementato mercoledì una nuova serie di divieti di ingresso nel suo territorio. Tra i nominativi sanzionati figurano la giornalista di Le Monde Ariane Chemin e il giornalista freelance Paul Gogo, in passato corrispondente da Mosca. Anche due membri del parlamento francese, Sacha Houlie e Arthur Delaporte, sono stati inclusi nella lista nera dei cittadini non graditi. Benjamin Haddad ha definito queste misure come un atto chiaro di intimidazione verso chi svolge il proprio dovere democratico e giornalistico. Il Ministro ha respinto fermamente questa tattica, affermando che la Francia non si lascerà intimidire da tali provvedimenti autoritari. Ha aggiunto che i legislatori coinvolti sono attivamente impegnati nella lotta contro le interferenze straniere nei processi democratici europei.

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Il contesto diplomatico e il caso Xenia Fedorova

Le tensioni diplomatiche si sono ulteriormente inasprite a causa della vicenda riguardante Xenia Fedorova, l'ex direttrice di RT France e attuale figura di spicco su CNews, Europe 1 e JDNews. Queste testate appartengono tutte al magnate conservatore Vincent Bolloré. Il Ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha commentato la situazione sui social media X, sottolineando come la mossa di Mosca fosse una diretta rappresaglia. Il Cremlino aveva giustificato i divieti di ingresso come una risposta all'espulsione dalla Francia, avvenuta nello scorso luglio, di Xenia Fedorova. Barrot ha affermato che questo comportamento conferma i stretti legami dell'ex giornalista con le autorità russe. Fedorova era stata accusata dalle istituzioni francesi di aver diffuso sistematicamente disinformazione di stato russa.

Impatto futuro e prossime mosse diplomatiche

La scena geopolitica rimane altamente volatile con l'avvicinarsi della data di attuazione prevista per lunedì. L'integrazione di 150 nuove entità e 50 banche richiederà un coordinamento intenso tra le agenzie di intelligence e i ministeri finanziari degli stati membri. La Francia continua a guidare questa iniziativa, confermando il suo ruolo di leader nella resistenza economica contro l'aggressione russa. Le ritorsioni diplomatiche, come i divieti di ingresso per giornalisti e politici, dimostrano la volontà di Mosca di escalare il conflitto oltre la sfera puramente militare. L'Unione Europea si prepara ora a rendere pubblici i nominativi ufficiali, consolidando il fronte comune contro le ingerenze e la propaganda. La pressione rimarrà alta fino alla piena implementazione delle misure punitive.