L'Ue invita gli Stati a usare i fondi di coesione per la crisi energetica: la lettera di Fitto

Il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto ha scritto ai ministri dei 27 paesi per chiedere di sfruttare i fondi strutturali e il Just Transition Fund al fine di affrontare le conseguenze del caro energia. Attraverso la riprogrammazione delle risorse e nuove strategie, l'obiettivo è sostenere famiglie, imprese e settori critici come quello dei fertilizzanti, in linea con la comunicazione AccelerateEU e le nuove regole sugli aiuti di Stato.

L'Unione europea, attraverso la voce del vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione Raffaele Fitto , ha invitato gli Stati membri a utilizzare i fondi strutturali e il Just Transition Fund per mitigare gli effetti della crisi energetica .

La missiva, indirizzata ai ministri competenti dei 27 paesi, sottolinea la flessibilità degli strumenti finanziari europei, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta. L'obiettivo è rispondere con urgenza alle sfide derivanti dai recenti sviluppi geopolitici, accelerando l'uso delle risorse disponibili.

Fitto ha ribadito la disponibilità della Commissione a collaborare con gli Stati membri, anche attraverso la riprogrammazione dei programmi della politica di coesione, come già avvenuto con 34,6 miliardi di euro reindirizzati su competitività, difesa, edilizia, acqua ed energia. La lettera fa riferimento alla comunicazione AccelerateEU e al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato relativo alla crisi in Medio Oriente, che offrono ulteriori opportunità di sostegno.

Tra le azioni prioritarie indicate figurano l'ampliamento delle misure per famiglie e imprese contro l'aumento dei prezzi dell'energia, il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, la diffusione delle energie pulite e delle infrastrutture verdi, la promozione della mobilità sostenibile e il Piano d'azione per i fertilizzanti. Per quest'ultimo settore, Fitto propone lo sviluppo di impianti per il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti organici, la diffusione di fertilizzanti organici e bio-based, e il sostegno alle PMI attraverso ricerca e innovazione.

Il vicepresidente ha anche annunciato l'invio di una lettera analoga alle Regioni, per coinvolgere tutti i livelli di governance nella mobilitazione delle risorse europee





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