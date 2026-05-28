L'UE respinge il tentativo di Russia di scegliere chi rappresenti l'Europa nei colloqui sull'Ucraina

I ministri degli Esteri dell'UE riuniti a Cipro hanno chiarito che Mosca non può dettare chi parlerà a nome dell'Europa nei potenziali negoziati di pace. La capa della diplomazia Ue Kaja Kallas ha definito una trappola l'iniziativa russa di proporre l'ex cancelliere tedesco Schroeder come rappresentante europeo.

I ministri degli esteri dell'Unione europea, riuniti informalmente a Cipro, hanno respinto con fermezza l'idea che la Russia possa scegliere chi rappresenterà l' Europa in eventuali colloqui di pace sull' Ucraina .

La riunione, svoltasi a Limassol il 28 maggio 2026, è stata convocata per discutere la strategia del blocco nei confronti di Mosca, mentre Kiev spinge per un maggiore coinvolgimento europeo nel processo di pace. L'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha dichiarato che i ministri concordano sul fatto che la Russia non ha mostrato un reale interesse per la pace e che un cessate il fuoco incondizionato è un prerequisito per qualsiasi negoziato.

Kallas ha inoltre avvertito che l'Europa non sarà mai un mediatore neutrale tra Russia e Ucraina, perché sostiene Kiev e difende i propri interessi di sicurezza fondamentali. La proposta russa di affidare il ruolo di rappresentante europeo all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, noto per i suoi stretti legami personali con Vladimir Putin, è stata definita una trappola da Kallas.

Molti ministri hanno sottolineato che non è ancora il momento di discutere nomi specifici, ma piuttosto di definire un mandato chiaro e un processo decisionale condiviso. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha affermato che sarà l'Europa a decidere il nome del negoziatore, non Putin. Anche il ministro lituano Kestutis Budrys ha ribadito che l'attenzione deve rimanere sulle condizioni per i negoziati, non sulla scelta del rappresentante.

Kallas ha delineato le richieste e le linee rosse che l'Europa dovrebbe portare al tavolo dei negoziati: la Russia deve cessare le operazioni di sabotaggio in Europa, pagare per la distruzione causata in Ucraina, e qualsiasi limitazione alle forze armate ucraine deve applicarsi anche a quelle russe. La Finlandia ha espresso fiducia nella possibilità di concordare un mandato e forse anche di identificare persone adatte al ruolo di negoziatore.

Nel frattempo, la riunione di Cipro ha evidenziato la determinazione europea a non farsi dettare l'agenda da Mosca, mentre gli Stati Uniti restano concentrati sul conflitto con l'Iran. L'Ucraina, dal canto suo, continua a chiedere un maggiore supporto europeo per porre fine alla guerra iniziata con l'invasione russa del 2022





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