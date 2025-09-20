L'UE rinvia l'aggiornamento dei suoi obiettivi climatici: leadership in pericolo?

L'Unione Europea rinvia la presentazione del suo contributo nazionale determinato (NDC) per il 2035, sollevando interrogativi sulla sua leadership nella lotta ai cambiamenti climatici. Le divergenze interne e la complessità del dibattito sugli obiettivi climatici al 2040 e al 2050 stanno ritardando le decisioni cruciali. Il testo analizza le ragioni del rinvio, le posizioni dei diversi Stati membri e le implicazioni per la politica climatica europea.

L' Unione Europea non sarà in grado di rispettare la scadenza del 30 settembre per la presentazione del proprio contributo nazionale determinato ( NDC ) per il 2035 all'ONU, mettendo a rischio la sua leadership internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici . Questo ritardo, in vista dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è il risultato di divergenze interne e di un dibattito complesso su obiettivi climatici ambiziosi.

I ministri dell'ambiente si sono confrontati su una dichiarazione di intenti che rimanda la discussione sul tema cruciale dell'NDC al 2035. La presidenza danese ha espresso soddisfazione per i progressi fatti, sottolineando l'importanza di rinviare le decisioni finali sulla legge clima al vertice dei capi di Stato e di Governo, ritenuti fondamentali per esprimersi su questioni che riguardano l'intera economia nazionale. La discussione sull'obiettivo climatico al 2040 e sulle sue condizioni necessarie e abilitanti è stata ulteriormente posticipata al Consiglio dei leader europei di ottobre, a causa delle richieste di alcuni Stati membri, tra cui la Germania, e delle difficoltà interne della politica francese. La Commissione Europea aveva proposto di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040, ma diversi paesi, tra cui la Repubblica Ceca, hanno espresso forti dubbi sulla fattibilità tecnologica di tale obiettivo, evidenziando la necessità di valutare attentamente le implicazioni economiche e sociali di tali misure drastiche. Anche i gruppi politici del Parlamento Europeo, come l'Envi, hanno rimandato la decisione sul target climatico al 2040, inizialmente prevista per settembre, in attesa di un dibattito più approfondito e di un consenso più ampio tra gli Stati membri. In questo scenario, la decisione di rimandare la discussione viene vista come un rischio, ma anche come l'unica strada politicamente percorribile per discutere le condizioni necessarie per l'attuazione del nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni al 2040. Il vertice si è quindi concentrato sulla dichiarazione di intenti, che propone un percorso graduale per raggiungere la neutralità climatica al 2050, già prevista dalla legge, attraverso una riduzione lineare delle emissioni tra il 2030 e il 2050. Non si tratta di un NDC definitivo, che dovrà essere presentato prima della COP, prevista a novembre. Nel frattempo, alcuni paesi, come il Canada, hanno fissato nuovi obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni, dimostrando l'impegno a combattere i cambiamenti climatici. Per l'Italia, il rinvio della presentazione del NDC è una decisione di grande responsabilità che riconosce la complessità e l'impatto strategico di questo dossier, che non può essere affrontato senza un chiaro indirizzo politico. Il timore è che gli Stati membri si trovino di fronte a obiettivi inapplicabili e a costi insostenibili per cittadini e imprese. Il nodo politico per l'Italia restano le condizioni abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi climatici: non si possono imporre regole più rigide alle imprese senza adeguati strumenti finanziari e non si può chiedere ai cittadini di sostenere il costo della transizione senza garanzie sull'equità e sulla sostenibilità del processo. L'Italia vede nei crediti internazionali un'opportunità per cooperare a livello globale e attirare investimenti, ma esprime preoccupazioni sull'uso del suolo e sulla limitazione delle emissioni solo ai settori più inquinanti, sostenendo la necessità di una maggiore flessibilità per gli Stati membri





