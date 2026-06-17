L'Ue si prepara a una nuova strategia verso la Cina: più fermezza e difesa commerciale

Il Consiglio europeo di luglio affronterà il tema degli squilibri macroeconomici globali, con la Cina al centro del dibattito. Dopo il G7 di Evian, i leader europei concordano sulla necessità di ridurre i rischi commerciali con Pechino, adottando strumenti di difesa più incisivi.

L'ultimo vertice europeo prima della pausa estiva si aprirà con una discussione sugli squilibri macroeconomici globali, che in pratica significa parlare della Cina . Lo afferma una fonte europea di alto livello, inquadrando il tema principale del Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles.

Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron arrivano dal G7 di Evian, dove hanno celebrato un ritrovato allineamento con gli Stati Uniti di Donald Trump. Questa è la novità di questi giorni, che per ora mette da parte le turbolenze che hanno scosso le relazioni atlantiche da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca.

Tale ritrovata sintonia porta in dote un nuovo approccio dell'Unione Europea nei confronti del Dragone, più fermo, come dice diplomaticamente la fonte, lanciando l'allarme sul rischio che l'industria europea venga svuotata dalla concorrenza agguerrita di Pechino. Il pericolo è reale, ma la ritrovata sintonia con Trump, che da tempo sogna un'Ue fuori dall'orbita cinese, spinge i Ventisette a cambiare rotta rispetto ai tempi del primo mandato del tycoon alla presidenza Usa.

Allora l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel guidò i Ventisette in direzione est, fino alla firma dell'accordo sugli investimenti con Pechino a dicembre 2020. L'allora presidente americano Joe Biden, appena eletto ma non ancora insediato, non voleva, ma Merkel firmò ugualmente.

L'accordo col Dragone finì nel congelatore e lì è rimasto, anche se all'inizio dello scorso anno, mentre volavano i primi scontri tra Bruxelles e Washington, Ursula von der Leyen e Antonio Costa pianificarono il summit Ue-Cina tenutosi a luglio 2025, in una strategia di diversificazione degli accordi commerciali per ripararsi dalle minacce di Trump. L'incontro di luglio non andò benissimo, va detto.

Ma a febbraio scorso il cancelliere tedesco Friedrich Merz è tornato a Pechino con una delegazione di imprenditori per nuove intese. Del resto, l'ultima discussione sulla Cina tra i Ventisette si era arenata sulle obiezioni della Germania, la cui industria dell'auto è perfettamente integrata nel mercato cinese, oltre alla dipendenza del settore dalle terre rare, grafite, gallio, germanio di provenienza cinese e asiatica, utilizzati nell'elettronica e nei semiconduttori.

Quando tre anni fa Pechino introdusse restrizioni all'export di gallio e germanio, a Berlino scattò l'allarme. Tuttavia, adesso proprio la Germania chiede a Bruxelles una vera strategia di de-risking, riduzione dei rischi con la Cina. Se ne parla da tanto, è ora di passare ai fatti, fa capire la nostra fonte.

Crediamo nel libero scambio ma non siamo più ingenui: il nuovo piano quinquennale di Pechino è un attacco al mercato, afferma, riferendosi alla pubblicazione del libro bianco cinese: 'Una governance globale più giusta ed equa: principi, proposte e azioni della Cina', una reazione alla sfida lanciata dal G7 di ridurre la dipendenza dai minerali critici del Dragone. Dobbiamo essere fermi nella reazione, c'è unanimità dei Ventisette su questo, assicura la fonte europea.

Per questo il Consiglio europeo dovrebbe assegnare alla Commissione europea il mandato di costruire un nuovo strumento di difesa commerciale dal Dragone. Von der Leyen ci sta già lavorando sul modello della Section 301 degli Usa, che consente al presidente di applicare rapidamente dazi o quote alle importazioni dai paesi accusati di pratiche sleali. La proposta viene da Macron, ma è ampiamente sostenuta, in particolare a Berlino, Varsavia, dal Belgio e dall'Olanda.

In sostanza si tratterebbe di una nuova leva più semplice da attuare dello strumento anti-coercizione, nato tre anni fa e mai utilizzato. E non sarebbe un ulteriore modo per prendere tempo. Dobbiamo dialogare con la Cina e convincerla che inondare l'Europa di prodotti sovvenzionati dallo Stato non è nel suo interesse sul lungo periodo, dice ancora la fonte.

Ma se non ci riusciamo, non si può continuare così: i sussidi della Cina alla loro produzione valgono il 5 per cento del loro pil! Se va avanti così, alcuni Stati membri rischiano di perdere il 50 per cento della loro industria, altri addirittura il 70 per cento. La moneta cinese è svalutata del 15-20 per cento. È ovvio che c'è una strategia dietro tutto questo: noi abbiamo bisogno dell'industria nell'Ue e la Cina la minaccia.

Che sia l'allarme reale a convincere tutti a dar fuoco alle polveri o che ci sia anche lo zampino della ritrovata intesa con Trump (finché dura) potrebbe far poca differenza. È probabile che nella nuova strategia ci sia un mix dei due fattori. Ma basta leggere le parole del presidente dei Popolari, il tedesco Manfred Weber, per capire che anche a Berlino si sono convinti ad agire con il Dragone.

La sfida è aperta e l'Europa cerca di trovare un equilibrio tra la necessità di difendere la propria industria e la volontà di mantenere aperto un dialogo commerciale con Pechino, cercando di evitare una guerra commerciale su vasta scala. Il tempo per le parole è finito, ora servono azioni concrete per preservare la competitività e la sovranità economica dell'Unione Europea





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