L'UE vuole fissare obiettivi più chiari al vertice sul clima di novembre

L'Unione europea vuole fissare un numero minore di obiettivi più chiari al vertice annuale sul clima che si terrà a novembre, costruendo alleanze in anticipo per evitare che si ripetano le trattative dell'anno scorso, in cui il blocco ha faticato a far avanzare la propria agenda.

Una strategia più mirata e chiara per il vertice annuale sul clima dell'UE a novembre. L'Unione europea vuole fissare un numero minore di obiettivi più chiari al vertice annuale sul clima che si terrà a novembre, costruendo alleanze in anticipo per evitare che si ripetano le trattative dell'anno scorso, in cui il blocco ha faticato a far avanzare la propria agenda, come emerge da un documento interno della presidenza irlandese dell'UE a 27.

Il documento, che è stato visionato da Reuters, definisce la strategia che l'UE dovrebbe adottare per il vertice delle Nazioni Unite sul clima COP31 in Turchia. Il mandato negoziale dell'UE dovrebbe essere 'più breve, più netto e più strategico' rispetto agli anni precedenti, si legge nel documento.

La precedente conferenza globale sul clima, la COP30, tenutasi in Brasile, si è conclusa senza accordi sulle priorità dell'UE per accelerare i tagli alle emissioni che riscaldano il pianeta e ridurre l'uso di combustibili fossili. L'UE vuole evitare un'altra delusione e sta lavorando per costruire alleanze in anticipo per evitare che si ripetano le trattative dell'anno scorso, in cui il blocco ha faticato a far avanzare la propria agenda.

La strategia dell'UE per il vertice COP31 in Turchia prevede un mandato negoziale più breve, netto e strategico, con l'obiettivo di fissare un numero minore di obiettivi più chiari. L'UE vuole evitare di ripetere gli errori del passato e sta lavorando per costruire alleanze in anticipo per evitare che si ripetano le trattative dell'anno scorso, in cui il blocco ha faticato a far avanzare la propria agenda.

L'UE vuole evitare di ripetere gli errori del passato e sta lavorando per costruire alleanze in anticipo per evitare che si ripetano le trattative dell'anno scorso, in cui il blocco ha faticato a far avanzare la propria agenda. L'UE vuole evitare di ripetere gli errori del passato e sta lavorando per costruire alleanze in anticipo per evitare che si ripetano le trattative dell'anno scorso, in cui il blocco ha faticato a far avanzare la propria agenda





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