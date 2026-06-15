L' UFC alla Casa Bianca: tra polemiche e costi, l'evento di Trump solleva interrogativi sul futuro

Il controverso evento di arti marziali miste organizzato alla Casa Bianca per festeggiare gli 80 anni di Donald Trump ha generato un dibattito nazionale. Tra costi milionari, reazioni negative dell'opinione pubblica e parallelismi con i giochi gladiatori romani, l'incontro solleva questioni sulla Appropriatezza di simili spettacoli politici. Nonostante le dichiarazioni di Dana White, capo dell'UFC, sull'inesistenza di ripetizioni, l'incertezza sul futuro rimane alta.

Per chi avesse letto i titoli dei giornali americani, sotto l'arena soprannominata The Claw, il numero uno dell'Ultimate Fighting Championship ha dichiarato con chiarezza: non ci sarà un'altra rissa come quella che si è conclusa domenica sera sul prato della Casa Bianca .

Dana White, il capo dell'UFC, ha affermato: Non me lo posso permettere. Non lo faremo mai più. Una posizione dettata dai costi: l'associazione dovrà sostenere settecentomila dollari per rinnovare il prato sud della Casa Bianca, sommati alle spese per l'organizzazione dell'evento, stimabili intorno ai sessanta milioni di dollari. Non sono ancora noti i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, dal merchandising, dalla pubblicità e dalle scommesse, per le quali si parla di milioni di dollari.

Lo spettacolo, composto da sette incontri, si è concluso nelle prime ore di lunedì ed era stato organizzato per celebrare gli ottant'anni di Donald Trump. Subito dopo la fine, il presidente degli Stati Uniti è partito a bordo dell'Air Force One diretto in Francia per il vertice del G7.

In realtà, chiunque orbiti nell'orbita di Trump è soggetto ai suoi capricci; se il presidente decidesse di richiamare l'UFC per un altro evento a Washington, sarebbe difficile immaginare White in grado di rifiutare. Nonostante le dichiarazioni della Casa Bianca, l'evento non è stato paragonabile alla sfida di John Fitzgerald Kennedy che portò l'uomo sulla Luna, ed è improbabile che abbia raggiunto il miliardo di spettatori dichiarato dal segretario di Stato Marco Rubio.

Un sondaggio Reuters/Ipsos ha evidenziato che solo il 16% del pubblico americano approvava l'idea di un evento sportivo violento alla Casa Bianca, il 46% lo riteneva inappropriato per il presidente e appena il 31% dei repubblicani ha espresso parere favorevole. L'evento è stato accostato ai combattimenti tra gladiatori romani, organizzati dagli imperatori per intrattenere e distrarre le masse.

Alcune regole delle arti marziali miste ricordano quelle dell'antico Colosseo: non si possono cavare gli occhi, mordere, colpire alla schiena, calpestare un avversario a terra o ignorare le indicazioni dell'arbitro. I tre modi per uscire dal ring sono la resa per sconfitta, il knockout o la decisione dei giudici dopo la fine dei round.

Il ring ottagonale, circondato da una recinzione alta, ha ospitato quattromila spettatori selezionati accuratamente: la famiglia Trump, ministri, miliardari, sponsor, membri delle forze armate e pochi professionisti del settore e giornalisti. L'incontro più atteso, per il titolo dei pesi leggeri, si è concluso con il perdente in ospedale, volto insanguinato e occhi gonfi.

La decisione di organizzare l'evento è stata presa mesi prima, ben prima che Trump scegliesse di avviare una guerra in Iran insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L'obiettivo era soddisfare l'interesse del presidente per gli sport violenti, premiare la base elettorale e i giovani sostenitori appassionati di MMA.

Oggi, l'ottantenne presidente cerca disperatamente di aggrapparsi ai giovani uomini bianchi, di fronte alle crescenti pressioni di senatori e deputati affinché abbandoni gli spettacoli e il caos per concentrarsi sui problemi reali, nella speranza di evitare una disfatta alle elezioni di midterm di novembre. Quel sanguinoso spettacolo e i suoi gladiatori potrebbero essere ricordati come l'ultima grande esibizione di Trump prima che un partito insoddisfatto, i giudici o l'opposizione popolare gli presentino il conto.

La notizia si è intrecciata con temi più ampi, come la prova di forza sull'intelligenza artificiale tra Amodei e Trump, le preoccupazioni espresse da Taddeo sulla gamba tesa, e la bozza di riforma delle Forze di riserva visionata da Huffpost, che il ministro della Difesa intende portare in Consiglio dei ministri dopo un incontro a Washington con Hegseth, tra poche promesse e qualche incoraggiamento





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