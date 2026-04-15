L'ultima puntata di Stefano De Martino: "Mai dire mai" chiude la stagione tra risate e imprevedibilità

Si conclude oggi la dodicesima stagione del popolare show televisivo condotto da Stefano De Martino. L'episodio finale promette divertimento, sorprese e l'immancabile imprevedibilità che ha reso il programma un successo. Dalle conferme sul cast alle dinamiche dei giochi, ecco cosa aspettarsi dall'ultima puntata.

La dodicesima stagione di un popolare programma televisivo , con Stefano De Martino alla conduzione per l'ottava volta consecutiva, volge al termine oggi, mercoledì 15 aprile, con l' ultima puntata in onda alle 21:30. Questo show, diventato un punto di riferimento per l'intrattenimento televisivo, ha consacrato De Martino come volto di punta della Rai. Come da consuetudine, l'episodio finale promette risate e quel tocco di caos che caratterizza il programma, assicurando divertimento sia per i partecipanti che per il pubblico a casa.

L'attualità del momento vede anche la chiusura del sipario su altre dinamiche mediatiche, con un accenno alla gestione del consenso per la profilazione pubblicitaria sui siti del gruppo che include Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it. Viene sottolineato che, nel caso di rifiuto della profilazione, è possibile aderire a un piano di abbonamento per continuare a fruire dei contenuti.

Tornando al programma televisivo, si smentiscono le voci di un presunto flirt tra Stefano De Martino e un'attrice spagnola, confermando la loro amicizia. L'attrice, secondo indiscrezioni, sarebbe invece sempre più vicina al noto pilota Andrea Iannone, figura di spicco tra i single più corteggiati dello spettacolo. La loro interazione nel contesto del programma, anche se non ufficiale, promette di suscitare curiosità. Tra i volti storici che non mancheranno all'appuntamento finale figurano Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. A completare il cast, Peppe Iodice, che ha egregiamente sostituito Biagio Izzo, assente in questa edizione a causa di impegni pregressi. Iodice si è distinto come un sostituto all'altezza, dimostrando la sua versatilità.

Il titolo della puntata finale, 'Mai dire mai', riflette appieno lo spirito del programma, che ha fatto dell'imprevedibilità la sua cifra stilistica. Anche quest'anno, il Festival di Sanremo è stato un appuntamento centrale, e nella serata conclusiva, pur senza voler dare un'impressione di chiusura definitiva, saranno presenti due figure cardine della stagione televisiva: Gerry Scotti e Maria De Filippi. A interpretare magistralmente le loro imitazioni saranno Claudio Lauretta e Vincenzo De Lucia, che hanno saputo catturare l'essenza dei personaggi originali.

La regola fondamentale del programma rimane invariata anche per l'ultima puntata: l'obiettivo è il puro divertimento, senza competizioni o classifiche. Tra i giochi che allieteranno la serata troviamo 'Segui il labiale', 'Rubagallina' e 'Dalla A alla Z'. Per la finale è stata annunciata una versione inedita di un gioco, con dinamiche ribaltate. Questo elemento, pur rimanendo avvolto nel mistero, sottolinea la fedeltà del format alla sua natura più profonda: l'assoluta imprevedibilità, che è l'unica vera costante.





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