Dal 3 al 13 dicembre 2026 Danilo De Santis porta al Teatro Golden la commedia L'ultima svolta, con Roberta Mastromichele e Giorgio Gobbi, un'indagine umoristica sui cinquant'anni.

Dal 3 al 13 dicembre 2026 il Teatro Golden presenta al pubblico L'ultima svolta, una nuova commedia scritta e diretta da Danilo De Santis, prodotta da Goldenstar AM. La pièce propone uno sguardo satirico e reflexivo sul passaggio cruciale dei cinquant'anni, analizzando con ironia le ansie personali e professionali che accompagnano questa milestone. Lo spettacolo riunisce un ensemble compatto di attori esperti, guidati dalla regia dello stesso De Santis per offrire un'esperienza teatrale coinvolgente e attuale.

Il Cast e la Direzione Artistica dello Spettacolo

Il palcoscenico del Teatro Golden vedrà brillare un'affiatata compagine di volti noti del teatro e della televisione italiana. Accanto a Danilo De Santis, che vestirà i panni del protagonista e guiderà le scene come autore, si alterneranno Roberta Mastromichele, Federica Cifola e Giorgio Gobbi. Questa combinazione di talenti garantisce una dinamica scenica ricca di sfumature, capace di bilanciare il ritmo comico con le necessarie pause di riflessione narrativa che la trama richiede.

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La produzione, firmata da Goldenstar AM - Teatro Golden Centro di Produzione Teatrale, dichiara esplicitamente di volere strizzare l'occhio alla comicità francese mantenendo inalterata l'anima italiana dello spettacolo. Tale approccio mira a creare un linguaggio teatrale universale, accessibile ma raffinato, che permetta al pubblico di riconoscere nei personaggi le proprie contraddizioni quotidiane. L'obiettivo è intrattenere senza banalizzare, trasformando la paura dell'invecchiamento in un'opportunità di riscoperta.

Trama: Antitesi tra Due Gemelli e il Tempo

Il cuore narrativo della commedia ruota attorno alla figura di Gianpiero, un uomo sul punto di compiere cinquanta anni che vive il traguardo con profondo disagio. Il suo desiderio principale è svanire nel nulla, evitando a tutti i costi la celebrazione della ricorrenza per nascondere il panico esistenziale che lo assale. Gianpiero rappresenta la resistenza al cambiamento, colui che vede i cinquant'anni come una condanna piuttosto che come una liberazione.

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In netto contrasto con la figura del fratello sta Veronica, la sua sorella gemella, che affronta lo stesso traguardo biografico con entusiasmo dissacrante. Veronica sogna una festa indimenticabile, un evento grandioso finalizzato a esorcizzare la paura del tempo che scorre e a celebrare la vitalità che ancora la contraddistingue. Questo contrasto dialettico tra i due gemelli funge da motore principale della trama, generando situazioni grottesche e toccanti.

L'esplosività della serata viene amplificata dall'ingresso in scena di Ludovica e Aldo, personaggi che intrecciano i loro destini con quelli dei protagonisti principali. I loro incontri, segnati da un brindisi dopo l'altro, rivelano passioni ormai spente e segreti mai confessati, agendo come specchi distorti delle paure e dei desideri dei due gemelli. Attraverso questi intrecci, la pièce esplora come il passato continui a influenzare le scelte presenti.

Temi Esistenziali e Domande sul Futuro

L'opera solleva questioni profonde sulla natura dell'identità e sulla percezione di sé nel corso degli anni. I quattro protagonisti si trovano a dover affrontare domande difficili, tra cui il dubbio più grande riguardante la possibilità o l'impossibilità di ricominciare da zero a cinquant'anni. La commedia non si limita allo slapstick, ma invita lo spettatore a interrogarsi sul significato del bilancio personale e professionale in questa fase della vita.

La sceneggiatura utilizza la comicità come strumento di indagine psicologica, smontando i miti sociali legati all'età. Le interazioni tra i personaggi mettono in luce come le aspettative sociali possano entrare in conflitto con i desideri autentici dell'individuo. Ogni dialogo serve a smontare le barriere che impediscono l'accettazione di sé, proponendo una visione della maturità non come declino, ma come potenziale nuova partenza.