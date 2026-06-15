L'Ungheria approva l'emendamento costituzionale che limita a otto anni il mandato del primo ministro, escludendo Orban dal ritorno

Il parlamento ungherése ha approvato una modifica alla costituzione che stabilisce un limite di otto anni per la carica di premier, impedendo a Viktor Orban, premier per sedici anni, di tornare in carica. La riforma include anche lo scioglimento dell'Ufficio per la protezione della sovranità e il recupero dei beni pubblici trasferiti a fondazioni di interesse pubblico.

Il parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale che fissa a otto anni il limite massimo di mandato per la carica di primo ministro, una modifica che impedisce di fatto a Viktor Orban , premier per sedici anni consecutivi, di tornare a ricoprire la posizione in futuro.

La nuova normativa stabilisce che chiunque abbia ricoperto la carica per almeno otto anni non possa essere eletto primo ministro, calcolando i mandati a partire dal 2 maggio 1990. Questa misura arriva dopo la vittoria di Peter Magyar, che ha rovesciato Orban nelle elezioni parlamentari di aprile, ottenendo una maggioranza qualificata di due terzi che consente di rivedere la costituzione e le leggi varate dal Fidesz.

L'emendamento prevede anche lo scioglimento dell'Ufficio per la protezione della sovranità, accusato di aver criminalizzato oppositori e giornalisti etichettandoli come agenti di interessi stranieri, e riporta allo Stato il controllo dei diritti fondativi delle fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico, attraverso cui il governo Orban aveva trasferito beni pubblici per centinaia di miliardi di fiorini. Questa serie di cambiamenti costituisce una profonda revisione dell'assetto istituzionale e giuridico ereditato dalla lunga gestione di Orban, mirata a smantellare strumenti considerati illiberali e a riaffermare il controllo democratico su risorse e poteri.

Il parlamento ha dato il via libera definitivo all'emendamento con i voti della coalizione di Magyar, segnando una svolta after sedici anni di predominio del Fidesz. La mossa solleva interrogativi sul futuro politico di Orban, che potrebbe cercare altre vie per influenzare la scena pubblica, e sulla stabilità di un sistema politico che cerca di scrollarsi di dosso le politiche nazionaliste e populiste del passato.

Le opposizioni hanno accolto favorevolmente la limitazione dei mandati, ma osservano che la vera sfida sarà risanare le istituzioni indebolite e ripristinare lo stato di diritto, criticato a livello internazionale durante il governo Orban. Il governo Magyar inoltre dovrà gestire le complesse implicazioni economiche del recupero dei beni trasferiti alle fondazioni, un processo che potrebbe rivelarsi lungo e controverso.

Questa riforma costituzionale, la prima dopo il cambiamento di regime, segna un tentativo di porre un freno definitivo alla concentrazione del potere e di ripristinare un equilibrio democratico in Ungheria. Tuttavia, l'efficacia di tali modifiche dipenderà dalla loro implementazione e dalla volontà politica di resistere a future derive autoritarie





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