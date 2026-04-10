L'Ungheria di Orbán: Un Paese Semi-Autoritario in Crisi

In sedici anni, l'Ungheria è diventata un'eccezione in Europa, con un governo che ha consolidato il potere attraverso la “cattura dello stato”, la manipolazione delle istituzioni e la fedeltà dei suoi sostenitori. Le prossime elezioni potrebbero segnare un punto di svolta, dato l'emergere di un'opposizione determinata a sfidare il premier Orbán.

In sedici anni, l' Ungheria è diventata un'eccezione in Europa: un paese semi-autoritario dove il primo ministro e i suoi oligarchi hanno infiltrato lo stato e l'economia. Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán , in carica dal 2010, è il capo di governo più longevo dell'Unione Europea. Per la prima volta, si presenta alle elezioni parlamentari di domenica in una posizione di svantaggio, dato che i sondaggi indicano il leader dell'opposizione, Péter Magyar, in vantaggio.

Orbán, a capo del partito Fidesz, promuove idee sovraniste, populiste ed euroscettiche, con una visione della società influenzata dalla religione cristiana e dai valori cosiddetti “tradizionali”. Quest'approccio ha portato Orbán a conquistare consensi nell'“Ungheria rurale e profonda”, base della sua permanenza al potere, ma oggi anche questo sostegno è in discussione. I politologi concordano nell'identificare l'Ungheria come un caso da manuale di “cattura dello stato” da parte di Orbán e del Fidesz. Ciò implica un'infiltrazione sistematica in tutti gli aspetti dello stato, incluse istituzioni, magistratura, economia e cultura. Questa “cattura” è stata accompagnata da una progressiva erosione dello stato di diritto. Il governo esercita un controllo capillare delle risorse economiche, attraverso una classe dirigente selezionata sulla base della fedeltà personale al leader, che ne controlla la posizione e il patrimonio. Orbán, infatti, ha iniziato la sua carriera come attivista liberale e progressista, per poi rinnegare queste convinzioni dopo il ritorno al potere nel 2010. L'opposizione è consapevole della gravità della situazione e Péter Magyar, pur puntando a vincere le elezioni, sa bene che non sarà sufficiente a risolvere la situazione. \La Commissione Europea ha iniziato a bloccare i fondi all'Ungheria, ma gran parte della “cattura dello stato” era già avvenuta. Orbán, infatti, ha agito in questa direzione fin dall'inizio del suo primo mandato, nel 2010. Fortemente sostenuto da una maggioranza di oltre due terzi in parlamento, che gli ha consentito di modificare la Costituzione a suo piacimento, ha iniziato a svuotare le istituzioni, riempiendole di suoi fedelissimi. La nuova Costituzione, approvata nel 2011, ha rimosso la parola “repubblica” dal nome dello stato e ha inserito un preambolo sulle radici cristiane del paese. Il progressivo asservimento del sistema giudiziario è iniziato con un abbassamento dell'età pensionabile dei giudici, da 70 a 62 anni, consentendo a Orbán di sostituire i magistrati più esperti con nuovi giudici nominati dal governo. Orbán ha implementato un sistema di potere volto a garantire la sua durata nel tempo, modificando il sistema elettorale per favorire il Fidesz e mantenendo in vigore, grazie alla pandemia, una legge che amplia le prerogative del governo, permettendogli di governare per decreto. Il governo ha anche prolungato la durata di vari incarichi pubblici, con mandati di 9 o 12 anni, dopo aver nominato persone di fiducia. Tra questi incarichi, spicca il Consiglio di bilancio, un organo con potere di veto sulla legge di bilancio. Orbán stesso ha espresso apertamente la sua visione, affermando che i sistemi di pesi e contrappesi non avevano senso in Europa. I governi di Orbán hanno gestito in modo clientelare le imprese statali, favorendo gli oligarchi vicini al potere





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