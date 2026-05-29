L'Unione Economica Eurasiatica considera la sospensione dell'Armenia per l'adesione all'UE

L'Unione Economica Eurasiatica guidata dalla Russia ha detto che considererà la sospensione dell'Armenia per aver cercato di aderire all'Unione Europea. La decisione è stata presa dopo un vertice dell'EAEU ad Astana, al quale il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan non ha partecipato.

L' Unione Economica Eurasiatica (EAEU) guidata dalla Russia ha detto che considererà la sospensione dell' Armenia per aver cercato di aderire all' Unione Europea . La decisione è stata presa dopo un vertice dell'EAEU ad Astana, al quale il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan non ha partecipato.

La Russia ha aumentato la pressione sull'Armenia nelle ultime settimane, imponendo restrizioni temporanee alle importazioni di prodotti agricoli e minacciando di interrompere le forniture di prodotti petroliferi e gas russo a basso costo al Paese del Caucaso meridionale. La decisione dell'EAEU potrebbe avere gravi conseguenze per l'economia dell'Armenia, che dipende fortemente dalla Russia per il 35% del suo commercio estero e per il 82% delle sue forniture di gas.

L'Armenia ha passato una legge l'anno scorso per avviare il processo di adesione all'Unione Europea, ma la Russia ha sempre detto che l'adesione all'EAEU e all'UE sono incompatibili. La decisione dell'EAEU potrebbe essere un tentativo di mantenere l'Armenia nella sua orbita e di impedire che il Paese si avvicini all'UE





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