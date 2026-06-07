L'Unione europea anticipa la discussione sulla revisione del mercato di crediti di CO2

L'Unione europea ha deciso di anticipare la discussione sulla revisione del mercato di crediti di CO2, attesa a metà luglio. Il confronto sarà tenuto mercoledì e sarà l'occasione per discutere dell'aggiornamento dei parametri di riferimento per il periodo 2026-2030.

L'Unione europea ha deciso di anticipare la discussione sulla revisione del mercato di crediti di CO2, attesa a metà luglio. Il confronto sarà tenuto mercoledì e sarà l'occasione per discutere dell' aggiornamento dei parametri di riferimento per il periodo 2026-2030.

La Commissione europea ha già indicato nelle linee in che direzione sta andando il confronto sulla futura revisione, tra cui una traiettoria meno rigida per l'eliminazione totale delle quote gratuite dell'Ets e la possibilità di estendere le emissioni coperte dal mercato oltre il 2039. La revisione vera e propria resta in calendario per il 15 luglio, ma a Bruxelles non si esclude che possa essere anticipata di qualche giorno.

La discussione mercoledì sarà anche l'occasione per discutere dell'aggiornamento dei parametri di riferimento per il periodo 2026-2030. I Paesi nordici (Danimarca, Germania, Finlandia) considerano il sistema di scambio quote di emissioni un utile strumento di politica verde, mentre i Paesi del gruppo di estrema destra (Grecia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Estonia) sono favorevoli a una revisione più incisiva, a cominciare dall'aumento delle quote gratuite a favore delle industrie energivore.

La Commissione europea ha già indicato nelle linee in che direzione sta andando il confronto sulla futura revisione, tra cui una traiettoria meno rigida per l'eliminazione totale delle quote gratuite dell'Ets e la possibilità di estendere le emissioni coperte dal mercato oltre il 2039. La revisione vera e propria resta in calendario per il 15 luglio, ma a Bruxelles non si esclude che possa essere anticipata di qualche giorno.

La discussione mercoledì sarà anche l'occasione per discutere dell'aggiornamento dei parametri di riferimento per il periodo 2026-2030. I Paesi nordici (Danimarca, Germania, Finlandia) considerano il sistema di scambio quote di emissioni un utile strumento di politica verde, mentre i Paesi del gruppo di estrema destra (Grecia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Estonia) sono favorevoli a una revisione più incisiva, a cominciare dall'aumento delle quote gratuite a favore delle industrie energivore





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