L'Unione europea dà il via libera all'adesione dell'Ucraina e della Moldova

La Commissione europea ha dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito questo passo come 'un importante avanzamento'.

Gli Stati dell'Unione europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l' Ucraina e la Moldova . La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito questo passo come 'un importante avanzamento'.

Secondo la leader Ue, si tratta di un riconoscimento della determinazione, del coraggio e del duro lavoro dimostrato da entrambi i paesi nell'avanzare le riforme, anche di fronte a immense sfide. Questo segnale indica che l'offerta dell'Unione europea di pace, stabilità e opportunità è insuperabile. Ursula von der Leyen ha ringraziato tutti i concittadini che lottano per l'Ucraina, lavorano per il proprio Stato e contribuiscono a difendere gli interessi nazionali.

Ha anche ringraziato i partner dell'Unione europea e ogni leader per questo importante passo compiuto per il bene dell'Europa. Il presidente ucraino ha rilanciato il post di Ursula von der Leyen, sottolineando che l'apertura del primo cluster rappresenta un sostegno politico e morale significativo per il proprio Stato e il proprio popolo. L'Ucraina si sta difendendo e, così facendo, difende tutta l'Europa: l'idea che le nazioni europee possano vivere unite, libere e in pace.

Come ha detto la leader Ue, l'Ucraina sta facendo il necessario ed è importante che anche l'Unione europea mantenga la parola data





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