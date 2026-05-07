L'Unione Europea definisce nuove norme per l'Intelligenza Artificiale: l'accordo sull'AI Omnibus

Il Consiglio UE e il Parlamento Europeo raggiungono un'intesa cruciale per vietare i contenuti intimi non consensuali generati dall'AI e ridefinire le scadenze operative dell'AI Act.

L' Unione Europea ha compiuto un passo fondamentale verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale attraverso il raggiungimento di un'intesa tra il Consiglio UE e il Parlamento europeo.

Questo accordo, inserito nel quadro del settimo pacchetto di semplificazione noto come AI omnibus, mira a stabilire confini etici e legali molto chiari per l'utilizzo di tecnologie generative. Uno degli obiettivi primari e più urgenti è l'introduzione di un divieto categorico per le pratiche di AI volte a generare contenuti sessuali e intimi non consensuali, nonché per la creazione di materiale pedopornografico.

Questa misura rappresenta una risposta decisa alla crescente preoccupazione globale riguardante i deepfake e la violazione della dignità umana, ponendo la tutela della persona e dei minori al centro della strategia digitale europea. Oltre agli aspetti etici, l'accordo ha portato a una significativa revisione della tabella di marcia dell'AI Act, definendo con precisione i tempi di applicazione per i sistemi considerati ad alto rischio.

Nello specifico, le norme per i sistemi autonomi entreranno in vigore il 2 dicembre 2027, mentre per quelli integrati in prodotti fisici la scadenza è fissata al 2 agosto 2028. Questa differenziazione temporale permette alle aziende di adeguarsi gradualmente a requisiti tecnici complessi. Parallelamente, è stata fissata al 2 agosto 2027 la data limite per l'istituzione di regole normative da parte delle autorità competenti a livello nazionale.

Un punto cruciale riguarda la ripartizione delle competenze tra l'Ufficio per l'AI e le autorità nazionali: l'Ufficio supervisionerà i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, specialmente quando fornitore e sistema coincidono, lasciando però spazio alle autorità nazionali in settori sensibili come l'ordine pubblico, la gestione delle frontiere, l'amministrazione giudiziaria e il comparto finanziario. Un altro aspetto rilevante riguarda l'implementazione della trasparenza.

Il periodo di grazia per l'adozione di soluzioni che permettano di identificare i contenuti generati dall'AI è stato drasticamente ridotto, passando da sei a tre mesi, con una scadenza ultima fissata al 2 dicembre 2026. Questa accelerazione mira a combattere la disinformazione in un momento in cui i contenuti sintetici diventano indistinguibili dalla realtà.

Per quanto riguarda l'AI industriale, è stato creato un meccanismo per prevenire sovrapposizioni legislative, esentando ad esempio il regolamento sui macchinari dall'applicabilità diretta dell'AI Act per evitare duplicazioni burocratiche che potrebbero frenare l'innovazione. Come sottolineato da Marilena Raouna, vice ministra per gli Affari Europei di Cipro, tale accordo non solo protegge i cittadini, ma rafforza la sovranità digitale e la competitività delle imprese europee sul mercato globale.

Infine, l'urgenza di queste norme emerge chiaramente osservando l'evoluzione dei trend sui social media. Dopo il caso delle immagini rielaborate in stile Studio Ghibli, che ha sollevato dubbi sul copyright e sulla proprietà intellettuale, l'attuale popolarità delle Action Figures create con ChatGPT dimostra quanto l'AI sia pervasiva. Se da un lato queste applicazioni offrono spunti creativi interessanti, dall'altro rendono indispensabile un quadro normativo che protegga i diritti d'autore e prevenga l'uso improprio della tecnologia.

L'equilibrio tra l'incentivazione dell'innovazione tecnologica e la salvaguardia dei diritti fondamentali resta la sfida principale per l'Unione Europea nei prossimi anni, rendendo l'AI Act uno strumento indispensabile per navigare l'era della sintesi digitale





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intelligenza Artificiale AI Act Unione Europea Sicurezza Digitale Privacy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Allarme IA e pedopornografia: così l’intelligenza artificiale aiuta predatori e pedofili onlineIA e pedopornografia: allarme su predatori e pedofili online. Leggi l'articolo su Tgla7

Read more »

Tumore al pancreas: l’intelligenza artificiale può scoprirlo con 3 anni di anticipoCancro al pancreas e intelligenza artificiale: scopri come le nuove tecnologie lo rilevano prima che sia troppo tardi per un intervento.

Read more »

Giorgia Meloni nel mirino dei deepfake: 'Si usa qualsiasi cosa pur di attaccare'La denuncia della premier: 'Le mie foto in sottoveste generate con l'intelligenza artificiale'

Read more »

Fisco, perché le Entrate non faranno mai accertamenti con l’intelligenza artificialeIl direttore Carbone ribadisce la linea: «Ci sarà sempre un funzionario che valuterà i dati che otteniamo». Apertura all’utilizzo delle nuove tecnologie per velocizzare ulteriormente i rimborsi

Read more »

Dalla glicemia ai tumori: l'intelligenza artificiale potrebbe anticipare le diagnosiGrazie all'intelligenza artificiale è ora possibile fare le diagnosi di numerose malattie con largo anticipo: risultati già testati su cancro, diabete e Covid.

Read more »

Salone del Risparmio 2026: Geopolitica, Intelligenza Artificiale e il Futuro dell'Economia EuropeaUn'analisi dettagliata della seconda giornata del Salone del Risparmio 2026, focalizzata sulle sfide dell'autonomia strategica europea, l'impatto dell'IA e le nuove dinamiche del potere globale.

Read more »