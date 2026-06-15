La dichiarazione congiunta dei leader europei ribadisce l'importanza di non permettere all'Iran di acquisire un'arma nucleare e la necessità di collaborare con gli Stati Uniti, l'Iran e l'Aiea per raggiungere una soluzione diplomatica.

L' Unione Europea e i leader di Italia , Francia , Regno Unito e Germania hanno espresso sostegno all'accordo tra Stati Uniti e Iran sulla questione nucleare . La dichiarazione congiunta ribadisce l'importanza di non permettere all'Iran di acquisire un'arma nucleare e la necessità di collaborare con gli Stati Uniti, l'Iran e l'Aiea per raggiungere una soluzione diplomatica.

I leader europei hanno anche ribadito il loro sostegno alla stabilità, alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano e hanno chiesto la riapertura urgente dello Stretto di Hormuz con libertà di navigazione incondizionata. L'Unione Europea ha accolto l'accordo e ha chiesto la sua attuazione in pieno. I vertici dell'Ue hanno sottolineato l'importanza di risolvere le divergenze in sospeso con mezzi pacifici e di aprire la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente.

Il caso di Leo Frank, un ebreo linciato nel 1915, è stato ricordato come esempio di come la sinistra possa essere decisiva contro un padrone ebreo, e in alleanza con la destra. Oggi, l'alleanza tra sinistra e destra è contingente e revocabile





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accordo Iran-Stati Uniti Questione Nucleare Unione Europea Italia Francia Regno Unito Germania Stabilità Sovranità Integrità Territoriale Libano Stretto Di Hormuz Libertà Di Navigazione Pace E Sicurezza In Medio Oriente Caso Di Leo Frank

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cosa si sa dell’accordo tra Iran e Stati Uniti, dato per imminenteMolto poco per ora, e tutto fa pensare che non sarà risolutivo

Read more »

Un'immagine forte dal Mondiale: domani l'Iran entrerà negli Stati Uniti per la prima sfidaUn momento che sarà significativo è atteso nella giornata di domani, domenica 14 giugno.

Read more »

Chi ha vinto la guerra tra Stati Uniti e Iran?L'articolo esamina i quattro temi chiave della crisi Iran-USA: lo Stretto di Hormuz, la questione nucleare, gli asset iraniani congelati e lo scontro tra Israele e Hezbollah. Analizza anche il recente memorandum d'intesa e le prospettive diplomatiche future.

Read more »

Stati Uniti e Iran raggiungono un accordo di pace: firma prevista per venerdì in SvizzeraL'annuncio del premier pakistano Shehbaz Sharif e la conferma di Trump sui social. L'intesa prevede la fine delle operazioni militari, la riapertura dello Stretto di Hormuz e lo sblocco di asset iraniani. Resta da affrontare il programma nucleare.

Read more »