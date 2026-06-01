L'Unione Europea e l'ingresso dell'Ucraina: le posizioni dei partiti italiani

L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea ha aperto un dibattito tra i partiti italiani. La Lega si è detta contraria, mentre Forza Italia ha suggerito di considerare prima i Balcani e Fratelli d'Italia ha dichiarato che non è il momento giusto. La posizione del Partito Democratico (PD) è stata descritta come confusionale dalla maggioranza. Come cittadino, mi sono chiesto quale fosse la posizione del PD riguardo al via libera di Bruxelles a Kiev. Questo episodio potrebbe essere utilizzato per vincere le partite di ping pong quotidiane con la maggioranza e completare un programma alternativo e convincente per governare il paese.

L'ingresso dell' Ucraina nell'Unione europea ha aperto un dibattito tra i partiti italiani. La Lega si è detta contraria, mentre Forza Italia ha suggerito di considerare prima i Balcani e Fratelli d'Italia ha dichiarato che non è il momento giusto.

La posizione del Partito Democratico (PD) è stata descritta come confusionale dalla maggioranza. Come cittadino, mi sono chiesto quale fosse la posizione del PD riguardo al via libera di Bruxelles a Kiev. Questo episodio potrebbe essere considerato un piccolo equivoco senza importanza, ma potrebbe anche essere utilizzato per vincere le partite di ping pong quotidiane con la maggioranza e completare un programma alternativo e convincente per governare il paese.

Da un lato, si richiede chiarezza ed efficacia di posizione su qualsiasi argomento, ma dall'altro, si vede l'inversione del giudizio veritiero espresso da Goffredo Bettini, un esponente del PD, secondo cui il centrosinistra è senz'anima e non accende un lampo di speranza. Sembra che tutte le buste contenenti novità di luce, colore e benessere siano state aperte sul tavolo. Ora si gioca a carte scoperte e l'unica immagine trionfante è quella della luna nera.

I cittadini sono stati abituati a promesse fantasmagoriche concentrate esclusivamente sul borsellino, che puntualmente non si sono mai avverate. Da qui deriva la sfiducia e l'astensionismo. La sfida oggi è più impetuosa perché c'è in gioco la crisi irreversibile del capitalismo e quella dell'Unione europea.

La segretaria del PD, Elly Schlein, si trova davanti a una morta gora e deve estrarre una bella idea con l'anima del sol de l'avvenire per riconquistare i cuori di coloro che hanno votato no al referendum sulla giustizia. Le recenti elezioni amministrative non sono state un disastro per il centrosinistra o per il centrodestra, ma hanno confermato il male dell'astensionismo.

Manca la politica riconoscibile di una volta, e solo con una politica peso massimo, di partiti militanti e costruttori, si darà priorità alla soluzione dei problemi e si supereranno gli ostacoli





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