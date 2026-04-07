Un'unità paramilitare neonazista, la Rusič, è stata protagonista di un evento controverso in una scuola russa, sollevando preoccupazioni sull'estremismo e la tolleranza verso gruppi radicali in Russia. L'articolo esplora le attività della Rusič, la sua ideologia violenta e il suo ruolo nel conflitto in Ucraina, evidenziando il contesto politico e sociale che permette la sua presenza e influenza. L'articolo analizza le reazioni, le accuse e le implicazioni di questa situazione, mettendo in luce le contraddizioni e i pericoli legati all'estremismo neonazista.

Nel dicembre 2025, sui social media russi è circolata una foto che ha suscitato scalpore: mostrava un gruppo di studenti di una scuola di San Pietroburgo durante una cosiddetta “lezione di coraggio”. L’evento, parte del programma scolastico, ha visto la partecipazione di membri della Rusič , un’unità paramilitare neonazista che combatte al fianco delle truppe russe in Ucraina .

La presenza di questi individui, noti per la loro brutalità e ideologie estreme, in un ambiente scolastico ha sollevato forti critiche e preoccupazioni. Gli uomini che hanno fatto visita agli studenti, tutti tra i dodici e i tredici anni, non erano soldati dell’esercito regolare russo, ma miliziani della Rusič, un’unità paramilitare neonazista, un'organizzazione tristemente nota per le sue azioni violente e la propaganda apertamente filo-nazista. Il governo russo, pur dichiarando di voler “denazificare” l’Ucraina, sembra tollerare la presenza di gruppi paramilitari di estrema destra, sollevando interrogativi sulla reale natura degli obiettivi dell'operazione militare. La situazione evidenzia una pericolosa ambiguità, dove la retorica ufficiale si scontra con la realtà sul campo, alimentando un clima di crescente estremismo e impunità. \L'invasione dell'Ucraina, secondo gli esperti, ha avuto l'effetto di rafforzare e rendere più visibili i gruppi ultranazionalisti fedeli al Cremlino. Questi gruppi, con le loro opinioni estreme, hanno trovato spazio nel dibattito pubblico, grazie anche alla tolleranza – se non al sostegno – delle autorità. L’esperto di movimenti di estrema destra russo, che ha chiesto di rimanere anonimo, spiega come la guerra non abbia necessariamente creato le idee estremiste, ma abbia incoraggiato chi le condivide a manifestarle apertamente. Lo stato, nella sostanza, sembra disposto a tollerare quasi tutte le posizioni, purché si sostenga attivamente la guerra. La Rusič, in particolare, è tristemente famosa per le foto dei suoi militanti accanto a corpi mutilati di soldati ucraini e per aver apertamente incoraggiato l'uso della tortura nei confronti dei prigionieri di guerra. Dopo la lezione nella scuola di San Pietroburgo, il fondatore del gruppo, Aleksej Milčakov, ha ricevuto una lettera di ringraziamento dall'amministrazione scolastica, che lodava il suo contributo all'educazione civica e patriottica. La scuola ha poi cercato di prendere le distanze dalla vicenda, affermando che alla lezione avevano preso parte anche altri militari. Milčakov, da parte sua, ha promesso che lezioni del genere sarebbero state tenute “a cadenza regolare”.\Guidata da Milčakov, la Rusič ha combattuto a fianco dei separatisti filorussi nel Donbass già nel 2014-2015. Milčakov stesso, come riportato dal sito russo Fontanka, ha combattuto con il gruppo mercenario Wagner. Nel 2011, Milčakov divenne tristemente noto per video in cui uccideva e mangiava un cucciolo di cane, e per foto che lo ritraevano con una svastica. In un'intervista del 2020, si è definito nazista, rivendicando apertamente le sue idee imperialiste e dichiarando di provare “il brivido del cacciatore” nell’uccidere. Il canale Telegram della Rusič, con circa 243.000 iscritti, diffonde appelli all’uccisione dei militari ucraini e alla violenza sessuale contro le donne soldato. Nonostante le evidenti istanze di odio e violenza, il gruppo non ha subito indagini formali. Anche alcuni esponenti politici, come il deputato nazionalista Anatolij Wasserman, hanno denunciato i crimini di guerra di Rusič, ma senza ottenere risultati concreti. Evgenij Fedorov, altro deputato allineato al Cremlino, ha sottolineato come la lotta contro questi nemici “abbia perso vigore”. La risposta di Rusič è stata di aperta minaccia. In un contesto in cui il governo russo dichiara di voler “denazificare” l’Ucraina, la tolleranza verso gruppi come Rusič solleva seri interrogativi sulla reale natura degli obiettivi del Cremlino e sulla sua volontà di combattere l’estremismo





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