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L'Università Cattolica del Sacro Cuore è prima in Italia per le Scienze giuridiche

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L'Università Cattolica del Sacro Cuore è prima in Italia per le Scienze giuridiche
Università Cattolica Del Sacro CuoreScienze GiuridicheRicerca
📆6/10/2026 1:21 PM
📰HuffPostItalia
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La Cattolica ha superato tutte le altre istituzioni in classifica per le Scienze giuridiche e si è posizionata all'undicesimo posto per le Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore è stata classificata al primo posto in Italia per le Scienze giuridiche nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla vocazione originaria dell'università, fondata nel 1921 con una forte impronta giuridica e umanistica.

La Cattolica ha superato tutte le altre 79 istituzioni in classifica e si è posizionata all'undicesimo posto su 75 istituzioni per le Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche. Inoltre, la Cattolica ha presentato 13 casi di studio per la Terza missione e si è classificata al 31° posto su 100 istituzioni valutate. La rettrice Elena Beccalli ha dichiarato che il lavoro quotidiano di ricercatori, docenti e personale è stato fondamentale per questo risultato

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