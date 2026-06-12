Raffaele Arena, 47enne, è stato arrestato per l'omicidio aggravato del padre Giuseppe, 73enne. Il delitto è avvenuto a Cinisello Balsamo, nel comune di Milano.

Raffaele Arena , l'uomo che ha ucciso il padre dandogli fuoco in casa. L'uomo di 47 anni, che soffre di problemi psichiatrici, è stato arrestato per l'omicidio aggravato del padre Giuseppe, 73enne.

Arena ha già un precedente per un delitto commesso nel 2017, quando aveva colpito con un pugno un anziano che è poi morto in ospedale. Il 47enne era stato condannato a cinque anni di reclusione in un ospedale psichiatrico giudiziario. Secondo le indagini, Arena ha ucciso il padre prima colpendolo con un martello e poi cospargendolo di liquido infiammabile. L'uomo è stato portato in ospedale per essere messo a disposizione della Procura di Monza.

Le accuse nei suoi confronti sono di omicidio aggravato. Arena ha alle spalle un Centro psicosociale della zona, dove era in cura per i suoi problemi psichiatrici. Il delitto è avvenuto a Cinisello Balsamo, nel comune di Milano. L'uomo di 47 anni sembra fosse in cura in un Centro psicosociale della zona in quanto soffre di problemi psichiatrici.

Le accuse nei suoi confronti sono di omicidio aggravato. Il 47enne è stato arrestato e portato in ospedale per essere messo a disposizione della Procura di Monza. Le indagini sono ancora in corso e non sono state rilasciate ulteriori informazioni





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