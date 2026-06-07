L'uomo che uccise Matilde Baldi: le chat WhatsApp rivelano una totale mancanza di empatia

L'uomo che uccise Matilde Baldi è stato accusato di aver guidato a oltre 200 km/h sulla tangenziale. Le chat WhatsApp dell'uomo rivelano una totale mancanza di empatia per la vittima e la sua famiglia.

Matilde Baldi è stata uccisa in un incidente stradale, mentre era a bordo di una Fiat 500 con la madre. L'uomo che l'ha travolta, un commerciante di pneumatici di Asti, è stato accusato di aver guidato a oltre 200 km/h sulla tangenziale.

Le chat WhatsApp dell'uomo rivelano una totale mancanza di empatia per la vittima e la sua famiglia, con preoccupazioni solo per la carrozzeria della sua Porsche GT3 distrutta e per le indagini. L'uomo ha anche cercato di raggiungere il prefetto attraverso canali informali e ha promesso di pagare un avvocato per difenderlo. Gli agenti della Polstrada di Bra hanno condotto le indagini e hanno annotato tutto nella relazione finale consegnata al pm.

Le chat dell'uomo rivelano una strategia difensiva per evitare di essere accusato, con suggerimenti di dimostrare che la Fiat 500 aveva problemi con cinture e airbag





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