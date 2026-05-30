L'uomo evirato nel sonno dalla sua ex compagna: '100mila euro per la ricostruzione'

L'uomo dovrà affrontare un lungo percorso di ricostruzione degli organi genitali, con costi che superano i 100 mila euro e che non è in grado di sostenere. La sua ex compagna lo ha picchiato, accoltellato ed evirato.

L'uomo evirato nel sonno dalla sua ex compagna compare in un video con l'avvocato Angelo Pisani e il deputato Francesco Emilio Borrelli. L'uomo dovrà affrontare un lungo percorso di ricostruzione degli organi genitali, con costi che superano i 100 mila euro e che non è in grado di sostenere.

La sua ex compagna lo ha picchiato, accoltellato ed evirato. L'avvocato Angelo Pisani ha evidenziato come l'aggressore sia attualmente detenuta e abbia richiesto gli arresti domiciliari. La responsabile è ancora in carcere e auspica che la giustizia sia severa. La violenza non ha sesso: va contrastata sempre, che colpisca una donna, un uomo, un bambino o un anziano.

L'uomo non avrebbe ricevuto un adeguato sostegno economico e sociale dopo l'aggressione. È passato oltre un mese da questo dramma e nessuno ha espresso solidarietà concreta o attivato forme di assistenza. Le donne vittime di violenza hanno accesso a strumenti di tutela e sostegno che rappresentano una conquista importante e che devono essere preservati.

Tuttavia, anche gli uomini che subiscono violenze gravissime dovrebbero poter accedere a forme di aiuto e assistenza adeguate. Si attendono gli sviluppi dell'inchiesta e le decisioni dell'autorità competente in merito alla richiesta di misure alternative alla detenzione avanzata dalla difesa dell'indagata. La vittima continua ad affrontare un difficile percorso di recupero fisico e psicologico, oltre alle pesanti conseguenze economiche derivanti dall'impossibilità di tornare al lavoro





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