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L'usato sicuro va di moda: l'armadio degli anni Novanta saccheggiato senza ritegno

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L'usato sicuro va di moda: l'armadio degli anni Novanta saccheggiato senza ritegno
Usato SicuroAnni NovantaItalia 1
📆6/9/2026 7:39 AM
📰leggoit
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📊News: 40% · Publisher: 51%

Il programma attuale su Italia 1 non sta raccogliendo molti ascolti, ma la lezione non basta e il bis amarcord invade la svizzera più onnipresente del piccolo schermo. La vecchia kermesse itinerante viene addomesticata dentro un meccanismo artificiale e farraginoso, confezionato per durare appena due puntate e registrato in piena differita termica a marzo sul palco di Ferrara.

L' usato sicuro va di moda, e l'armadio degli anni Novanta viene saccheggiato senza ritegno. Poco importa se il programma attuale su Italia 1 non sta raccogliendo molti ascolti, la lezione non basta e il bis amarcord invade la svizzera più onnipresente del piccolo schermo.

Condannata a gestire l'eredità impossibile del vecchio 'Quello originale era un rito collettivo da piazze straripanti', la vecchia kermesse itinerante viene addomesticata dentro un meccanismo artificiale e farraginoso, confezionato per durare appena due puntate e registrato in piena differita termica a marzo sul palco di Ferrara, lo stesso del ''. La vecchia festa scompare così sotto una gara blindata in quattro squadre dove i concorrenti della porta accanto vengono pilotati dai capisquadra, ospiti d'ordinanza arruolati per duettare sul palco e tentare di salvare il salvabile. La prima puntata è andata, ecco i nostri voti

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Usato Sicuro Anni Novanta Italia 1 Ascolti Kermesse Meccanismo Artificiale Ferrara

 

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