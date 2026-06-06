L'uso del fosforo bianco da parte di Israele in aree popolate del Libano: le prove del NYT

Il New York Times ha pubblicato foto e video che dimostrano l'impiego di fosforo bianco, una sostanza incendiaria pericolosa, da parte dell'esercito israeliano in aree abitate del Libano durante il conflitto con Hezbollah. Nonostante le smentite di Tel Aviv, le immagini sollevano gravi preoccupazioni sulla violazione delle leggi internazionali di guerra.

L'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco , una sostanza incendiaria potenzialmente molto pericolosa, su aree popolate del Libano nel corso del conflitto contro Hezbollah . La rivelazione arriva dal New York Times , che ha pubblicato foto e video a supporto di questa accusa.

Secondo l'analisi del quotidiano americano, filmati ripresi sui social media e verificati mostrano le caratteristiche scie di fumo prodotte da questo tipo di munizione in diverse località. Un caso emblematico risale al 30 maggio scorso a Nabatieh, mentre le forze israeliane conquistavano il castello di Beaufort, un'importante roccaforte della zona.

Altri video documentano l'uso di fosforo bianco nei pressi della città costiera di Tiro e vicino a tre centri abitati - Qlayaa, Khiam e Yohmor - nei mesi successivi alla ripresa degli scontri tra Israele ed Hezbollah. Il fosforo bianco è un'arma molto pericolosa perché a contatto con l'aria si incendia spontaneamente ed è estremamente difficile da spegnere, causando gravi ustioni e danni ambientali.

Viene spesso impiegato dalle forze armate per appiccare incendi e creare cortine di fumo durante i combattimenti. Sebbene non sia illegale di per sé, il suo utilizzo deliberato contro civili o in aree densamente popolate viola le leggi internazionali di guerra, in particolare le convenzioni che proteggono i non combattenti.

Interpellato dal Times, l'esercito israeliano ha smentito categoricamente, affermando che le sue procedure vietano l'uso di tali proiettili in aree densamente popolate, fatte salve alcune eccezioni, e che tale policy è conforme e va oltre i requisiti del diritto internazionale. Tuttavia, le immagini fornite dal New York Times sembrano contraddire questa versione, sollevando serie domande sul rispetto delle norme umanitarie nel conflitto in corso.

La comunità internazionale e le organizzazioni per i diritti umani hanno più volte denunciato l'uso di munizioni incendiarie in contesti civili, chiedendo indagini indipendenti. Questo caso riaccende il dibattito sulla condotta delle operazioni militari in aree urbane e sulla necessità di maggiore trasparenza e accountability





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