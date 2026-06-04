Il festival di Torino si apre con una parata dei diritti che attraversa la città e propone iniziative culturali e artistiche tra cui Creativafrica, Archivissima, Open House e Cinemambiente.
La 29° edizione del festival di Torino si apre con una parata dei diritti che attraversa la città, partendo dal parco del Valentino e guardando già all'EuroPride 2027.
La parata è accompagnata da Creativafrica, un festival diffuso sull'afrodiscendenza che propone musica, dialoghi, danza ed enogastronomia. Inoltre, il festival ospita diverse iniziative tra cui Archivissima, Open House e Cinemambiente, che presenterà documentari e cortometraggi sulle questioni cruciali del pianeta. Tra gli ospiti ci sono anche Tiziano Ferro, che torna sui grandi palchi con il suo ultimo disco, e la Tosca moderna e sintetica diretta da Stefano Poda al Teatro Regio
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