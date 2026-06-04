La 72esima edizione del festival: un ricco parterre di ospiti e un focus sulle donne

La direttrice artistica Tiziana Rocca ha presentato la 72esima edizione del festival, che sarà un ricco parterre di ospiti italiani e internazionali. Tra i nomi illustri presenti ci sono Russell Crowe, Helen Mirren, Jane Campion, Holly Hunter, Clive Owen, Scott Eastwood e molti altri.

La direttrice artistica Tiziana Rocca ha presentato la 72esima edizione del festival, che sarà un ricco parterre di ospiti italiani e internazionali. Tra i nomi illustri presenti ci sono Russell Crowe , Helen Mirren , Jane Campion , Holly Hunter , Clive Owen , Scott Eastwood e molti altri.

La direttrice ha spiegato che il festival sarà un'occasione per i giovani di vivere emozioni reali, di staccarsi dai loro telefonini e di scoprire il mondo del cinema. Ampio spazio sarà dedicato alle donne, con un panel che si terrà il 11 giugno e che vedrà la partecipazione di donne straordinarie come Francesca Archibugi e Clotilde Courau.

La direttrice ha concluso sottolineando l'importanza di avere un punto di vista innovativo e di speranza, soprattutto in questo momento difficile che stiamo vivendo





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