La tappa di Aosta-Pila è una salita alpina consecutiva che inizia con una salita lunga di Saint-Barthélémy e segue una discesa ampia e veloce di quasi 20 km. Dopo una breve discesa e subito le risalite della Valpelline, Aosta e then Pila, con punte dell'11% tra i 3 km e l'arrivo. Finalmente, un rettilineo finale di 100 m, sempre in salita su asfalto larghezza 7 m.

La classifica generale si sta Bourse con l'arrivo in salita alle spalle dopo che il corridore in rosa Afonso Eulálio ha mostrato caratteri adatti a Jonas Vingegaard , il favorito per vincere questa edizione del Giro.

La tappa di Aosta-Pila , una salita alpina consecutiva che inizia con una salita lunga di Saint-Barthélémy e segue una discesa ampia e veloce di quasi 20 km. Dopo una breve discesa e subito le risalite della Valpelline, Aosta e then Pila, con punte dell'11% tra i 3 km e l'arrivo.

Finalmente, un rettilineo finale di 100 m, sempre in salita su asfalto larghezza 7 m





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