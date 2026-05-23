La Aosta-Pila cambia la classifica generale, ma Jonas Vingegaard è il favorito

La tappa di Aosta-Pila è una salita alpina consecutiva che inizia con una salita lunga di Saint-Barthélémy e segue una discesa ampia e veloce di quasi 20 km. Dopo una breve discesa e subito le risalite della Valpelline, Aosta e then Pila, con punte dell'11% tra i 3 km e l'arrivo. Finalmente, un rettilineo finale di 100 m, sempre in salita su asfalto larghezza 7 m.
La classifica generale si sta Bourse con l'arrivo in salita alle spalle dopo che il corridore in rosa Afonso Eulálio ha mostrato caratteri adatti a Jonas Vingegaard , il favorito per vincere questa edizione del Giro.
La tappa di Aosta-Pila , una salita alpina consecutiva che inizia con una salita lunga di Saint-Barthélémy e segue una discesa ampia e veloce di quasi 20 km. Dopo una breve discesa e subito le risalite della Valpelline, Aosta e then Pila, con punte dell'11% tra i 3 km e l'arrivo.
Finalmente, un rettilineo finale di 100 m, sempre in salita su asfalto larghezza 7 m
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