La bandana torna a fare tendenza nell'estate 2026: l'accessorio democratico e ribelle che rivoluziona i look

Dalla sua comparsa al Festival di Cannes 2026 alle passerelle Primavera-Estate, la bandana si riconferma accessorio versatile e simbolo di stile democratico. Storia, significati e modi di indossare l'immancabile foulard che caratterizza qualsiasi outfit con un tocco informale e istintivo.

La bandana ritorna come accessorio protagonista nell'estate 2026, confermandosi un simbolo democratico e vagamente ribelle. Questo versatile foulard di tessuto, dalle antiche radici che si perdono tra Persia, India e le produzioni tessili europee, si è evoluto da semplice fazzoletto pratico a vero e proprio codice stilistico.

Dimenticata per anni tra le icone degli anni Novanta e Duemila, legata al mondo del rap e dei red carpet, oggi la bandana si riprende la scena con nuove interpretazioni. Non è più solo un accessorio per i capelli, ma si annoda anche al collo, in vita, o sulla borsa, diventando un dettaglio che caratterizza anche i look più semplici e rende meno prevedibili quelli più classici.

La sua forza sta nella capacità diabbassare il tono di un completo sartoriale senza banalizzarlo, di aggiungere movimento a una camicia oversize, o di spezzare l'effetto troppo romantico di un abito estivo. Il gesto è quello di un nodo fatto in fretta, una stampa che rompe la tinta unita e che, con la sua immediatezza, trasforma l'outfit.

Il suo ritorno è stato evidente al Festival di Cannes 2026, dove le celebrity l'hanno scelta per look che citano la scena hip-hop newyorkese, completando con occhiali da sole azzurri e collane di diamanti. Ma al di là dell'ispirazione, ciò che ha reso possibile questo nostalgico comeback è proprio la sua natura democratica: la bandana non ha bisogno di loghi né di materiali nobili per farsi notare. Funziona perché aggiunge al look un elemento informale, quasi istintivo.

Nella Primavera-Estate 2026 la Stampa foulard colora abiti, accessori e passerelle, e la bandana, oltre il classico carré, si porta sulla testa piegata a triangolo e annodata dietro la nuca, ma anche in altre forme. Negli look neutri introduce colore; negli outfit già costruiti aggiunge un dettaglio più libero. Il suo nome, che rimanda all'idea del 'legare', ne descrive la funzione pratica ma anche simbolica: segno di appartenenza, dettaglio western, simbolo street.

È un accessorio popolare, democratico, che non necessita di normative sulla privacy per essere indossato, a differenza del sito che state consultando, il quale utilizza cookie tecnici e di profilazione per offrire contenuti e pubblicità personalizzati. La scelta di non acconsentire alla profilazione pubblicitaria e del contenuto, pur navigando i siti del network, comporta la possibilità di aderire a un piano di abbonamento per continuare a usufruire dei servizi.

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