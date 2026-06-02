La protesta del senatore democratico Cory Booker è stata un punto di svolta per il caso Monsanto e per l'azienda tedesca Bayer. Il senatore è intervenuto davanti alla corte suprema, richiamando l'attenzione sull'acquisto della Monsanto da parte della Bayer dieci anni fa.

Il senatore democratico Cory Booker ha partecipato a una protesta davanti alla corte suprema per il caso Monsanto a Washington. Ipotizzato l'acquisto della Monsanto da parte della Bayer dieci anni fa, la Bayer ha tratto benefici dalla combinazione di sementi ad alta tecnologia e prodotti fitosanitari.

Tuttavia, l'operazione ha mostrato condizioni finanziarie non vantaggiose per la Bayer, che ha dovuto pagare 55 miliardi di euro agli azionisti della Monsanto. Le conseguenze devastanti includono la riduzione del valore azionario della Bayer e la diminuzione del numero di dipendenti. L'azienda tedesca aveva già registrato un anno record prima dell'acquisizione, ma l'acquisto della Monsanto si è rivelato una mossa difficile da giustificare. L'amministratore delegato della Bayer, Werner Baumann, è stato costretto a difendere l'acquisizione in diverse occasioni.

La protesta del senatore democratico Cory Booker ha portato attenzione al caso e alle sue conseguenze





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