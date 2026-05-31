La Bellezza Dei Luoghi Fatati Tra Letteratura E Natura

Un'analisi del libro di Sandra Lawrence che esplora il legame tra giardini incantati nella letteratura e la loro conservazione ecologica. L'articolo riflette sulla perdita di biodiversità, in particolare delle farfalle colorate, e sul potere restorativo della natura quando si ritrova l'equilibrio, citando autori come Borges, Calvino e Nabokov.

Dall'orto di Beatrix Potter ai labirinti inquietanti di Jorge Luis Borges, il libro di Sandra Lawrence, giardiniera appassionata, celebra la bellezza di luoghi fatati che rischiamo di perdere.

Le prime cose che si disegnano da piccolini sono fiori e farfalle colorate, attenti a non uscire dai contorni con i pastelli regalati per il compleanno. Io ho un debole per le farfalle, ma sono in buona compagnia: il grande scrittore russo Vladimir Nabokov, per seguire questa passione, è diventato anche un notevole entomologo e durante le sue escursioni avventurose, che gli davano più gioia della letteratura, scoprì nuove specie dai colori sgargianti conservate sottovetro nel museo di San Pietroburgo.

Saranno le uniche farfalle colorate che potremo ancora vedere in futuro? Nei territori invasi dalle coltivazioni intensive le farfalle dai colori appariscenti risultano sempre più rare. Tra i vari disastri provocati dalla voracità degli esseri umani ci mancava anche questa deriva estetica a rendere più cupo il nostro orizzonte. La buona notizia è che, dove si ripristina un equilibrio naturale, per incanto, poco alla volta, i colori ritornano e sono lì ad accoglierci tutte le volte che lo desideriamo.

Sono i paesaggi evocati dai grandi scrittori e scrittrici che "Resistere ai tempi oscuri" è il libro consigliato da Serena Dandini: passare per i labirinti inquietanti di Borges e il magnifico giardino incantato di Italo Calvino scoperto per caso da due bambini sgattaiolati dentro il buco di una siepe. Lawrence, da giardiniera appassionata, conosce tutte le seduzioni della natura ma anche gli inganni e le minacce, perché questi luoghi fatati ci ricordano le gioie dell'infanzia ma pure le tortuose spirali delle nostre ansie e dolori: pace e tormento, ingredienti che solo le belle letture sanno dare





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