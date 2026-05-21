La bellezza spontanea di Fabio Genovesi

L'artista italiano parla della sua visione della bellezza e della sua abilità di costruire personaggi unici. Sostiene che la vera bellezza è quella che nasce da una storia e un vissuto, e che non deve essere forzata con la medicina estetica.

Katia D'Addona Occhi, bocca e movimenti delle mani sono i dettagli da cui parte lo scrittore quando deve costruire i personaggi dei suoi libri. Quanto tempo passa allo specchio?

È una domanda che Fabio Genovesi, noto scrittore italiano, si è posto più volte. Secondo lui, non ci passa molto tempo, poiché non gli piace indagarsi. Preferisce vedere il riflesso di personaggi come Dorian Gray, l'alter ego di Oscar Wilde, o la faccia stropicciata di Arturo Bandini, l'antieroe di John Fante. Gli piace immaginare di avere una carnagione predisposta al sole e lineamenti dolci, morbidi e scuri, come quelli descritti nell'immaginario di Márquez.

Tuttavia, non usa lozioni e trova intollerabile persino la crema solare. Eppure, in Italia oggi due uomini su dieci ricorrono alla medicina estetica. Secondo Genovesi, sarebbero gli ex delle sue protagoniste, uomini scelti in momenti di confusione ma che poi hanno la lucidità di lasciar andare. I suoi personaggi più carismatici hanno spesso il volto di un guanto da baseball lasciato sotto la pioggia e poi asciugato al sole.

Non c'è speranza di avventure per gli uomini che si affidano alle creme anti-aging? Genovesi li trova grotteschi, soprattutto perché nascondono una lotta persa in partenza. Il tentativo di voler sembrare ventenni a ogni costo ha un rischio altissimo: quello di non diventare nessuno. E vedere in giro tanti “nessuno” rende il mondo un posto noiosissimo.

Per Genovesi, la vita è una cosa divertente e giocosa. Preferisce ricordarsi di giocare, sempre. La sua più grande paura è diventare troppo seri. È un consiglio che ha ricevuto da uno dei suoi più cari amici, Paul Smith.

Le protagoniste dei suoi romanzi si prendono la scena con una bellezza spontanea, quasi distratta. È la bellezza di chi ha una storia e un vissuto che porta con sé: in una ruga, in un'espressione, in un segno sulla pelle. Non gli piacciono le “donne-cernia”, risultato di interventi alle labbra o al viso. Sono tutte uguali, mi capita di confonderle.

Rimane invece incantato da un dettaglio lasciato addosso per caso: la ciocca di capelli che cade sugli occhi di una cameriera e che lei scaccia con uno sbuffo. O la cicatrice di un incidente. Per Genovesi, gli occhi, la bocca e il movimento delle mani sono i dettagli più importanti per costruire un personaggio. Poi evita intenzionalmente di aggiungere descrizioni minuziose: toglierebbe libertà al lettore





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