La Corte Internazionale di Giustizia ha condannato la Birmania per genocidio contro i Rohingya. Il presidente Min Aung Hlaing respinge la sentenza e le misure di risarcimento.

La Birmania, guidata dal presidente di transizione Min Aung Hlaing, ha annunciato ufficialmente che il governo non si conformerà a tutte le misure imposte dalla Corte Internazionale di Giustizia. Questa decisione arriva a distanza di una settimana dalla storica sentenza del 20 novembre 2026, in cui il tribunale dell'ONU ha riconosciuto che le forze di sicurezza del Myanmar hanno commesso genocidio contro la minoranza Rohingya nel 2017.

La sentenza storica della CIJ e le misure imposte

La Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che le azioni dell'esercito birmano contro la popolazione prevalentemente musulmana durante le operazioni del 2017, inclusi migliaia di omicidi, l'incendio di centinaia di villaggi e violenze sessuali diffuse, costituivano atti di genocidio. Questa decisione rappresenta il primo caso in cui un tribunale delle Nazioni Unite ha ritenuto uno Stato responsabile di genocidio. La sentenza è definitiva e vincolante, anche se la Corte dispone di mezzi molto limitati per garantirne l'applicazione pratica sul campo.

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Il tribunale ha ordinato al Myanmar di porre fine alle violazioni in corso della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. L'ordine include l'obbligo di indagare, processare e punire prontamente le persone ragionevolmente sospettate di aver partecipato alle operazioni militari del 2017. Inoltre, lo Stato è tenuto a fornire garanzie affinché tali violazioni non si ripetano in futuro.

La posizione del governo militare e di Min Aung Hlaing

Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo la sentenza, Min Aung Hlaing, capo della giunta militare diventato presidente, ha respinto categoricamente il verdetto della CIJ. Ha dichiarato che il termine genocidio ha gravemente danneggiato la reputazione internazionale della Birmania. Durante una riunione di governo mercoledì, secondo quanto riportato dai media statali, ha aggiunto che il Myanmar adotterebbe solo le misure appropriate per un paese responsabile, rifiutando quelle che considera inappropriate.

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Il governo non ha specificato quali ordinanze precise verranno ignorate, lasciando intendere una parziale adesione alla sentenza. La posizione ufficiale del Ministero degli Esteri birmano sostiene che le operazioni nelle operazioni di sicurezza nello Stato di Rakhine dal 2016 al 2018 fossero azioni antiterrorismo contro un gruppo insurrezionale. Il governo ha ribadito che tali operazioni non sono state condotte con intento genocidario, ma erano limitate per portata e durata, durando solo pochi giorni.

Impatto sui Rohingya e risarcimenti economici

La sentenza impone al Myanmar di facilitare il ritorno dei Rohingya sfollati e di ripristinare o sostituire la proprietà perduta. Lo Stato è anche tenuto ad aiutare a localizzare le persone scomparse e a fornire assistenza riabilitativa ai sopravvissuti. La CIJ ha ordinato di proteggere la popolazione Rohingya dalla discriminazione e dalle persecuzioni. Inoltre, il Myanmar deve pagare il risarcimento dei danni causati ai Rohingya che non possono essere riparati attraverso la restituzione dei beni.

L'ONU stima che oltre 730.000 Rohingya siano fuggiti dallo Stato di Rakhine nel 2017 per rifugiarsi nel Bangladesh confinante. Oggi, la popolazione rifugiata nei campi sparsi nella regione di Cox's Bazar è aumentata a circa 1,2 milioni. Questa crisi umanitaria è direttamente collegata alle violenze che hanno spinto la comunità a lasciare le proprie case. Il governo birmano ha continuato a negare la responsabilità diretta per le violazioni dei diritti umani durante quel periodo.

Prossimi passi e scadenze per la Birmania

La Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che la Birmania deve presentare un rapporto entro due anni sulle misure adottate. Questo rapporto includerà anche le proposte di risarcimento alla comunità Rohingya. La scadenza per la presentazione del documento è prevista per il novembre 2028. Fino ad oggi, la comunità internazionale attende con preoccupazione come il governo militare interpreterà e applicherà le sue richieste.

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La comunità internazionale osserva con attenzione la reazione del regime militare. L'assenza di meccanismi di enforcement diretto da parte della CIJ lascia aperta la domanda su come verrà fatta rispettare la sentenza. I rifugiati Rohingya nel Bangladesh attendono con ansia qualsiasi segnale di progresso verso la giustizia e il ritorno sicuro nelle loro terre d'origine. La situazione rimane di alta tensione giuridica e umanitaria nel Sud-est asiatico.