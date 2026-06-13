La birra non ha più segreti con 'Birrology': il manuale per appassionati e neofiti

Con l'arrivo dell'estate, la birra diventa la bevanda protagonista dei momenti di relax. Ma come capire cosa si sta bevendo? Grazie al manuale 'Birrology', scritto da Simonmattia Riva, biersommelier e campione mondiale della categoria, potrete imparare le nozioni di base per diventare dei veri esperti di birra. Il manuale include oltre ottanta schede di degustazione dedicate ad altrettante tipologie di birra, che vi guideranno nel mondo variegato della birra, dalle lager alle ale, dalle birre a fermentazione spontanea o mista. Inoltre, il manuale educa in modo smart e divertente a una bevuta consapevole, rappresentando graficamente le famiglie aromatiche, le caratteristiche di corpo e carbonazione, i colori e le peculiarità della schiuma di ogni birra.

La stagione ideale per appassionarsi alla birra è arrivata. Immaginate il boccale e subito si avverte una sensazione di leggerezza estiva. Ma è anche il momento giusto per saperne di più sulla birra.

Grazie ad un manuale appena pubblicato da Bur Rizzoli, 'Birrology', scritto da Simonmattia Riva, biersommelier e campione mondiale della categoria, potrete imparare le nozioni di base per capire cosa si sta bevendo: il vero ruolo del luppolo, il lavoro dei lieviti, le fasi del processo produttivo, i principi della degustazione, la centralità dei bicchieri, le caratteristiche della schiuma e i difetti della birra. Il manuale include oltre ottanta schede di degustazione dedicate ad altrettante tipologie di birra, che vi guideranno nel mondo variegato della birra, dalle lager alle ale, dalle birre a fermentazione spontanea o mista.

Inoltre, il manuale educa in modo smart e divertente a una bevuta consapevole, rappresentando graficamente le famiglie aromatiche, le caratteristiche di corpo e carbonazione, i colori e le peculiarità della schiuma di ogni birra





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