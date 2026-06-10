La bocciatura può essere un'opportunità per i ragazzi: intervista con Federico Mello

Il libro di Federico Mello, 'Elogio della bocciatura', è uno scomodo elogio del sistema scolastico. L'autore si propone di superare il tabù della bocciatura, presentandola come un'occasione per cambiare vita e rinsaldare lo spirito. Di far capire ai ragazzi che non sono irrimediabili e di aiutarli a trovare la motivazione per avviare una nuova strada. Ne parliamo con lo stesso autore.

Federico Mello ha scritto un libro per aiutare i ragazzi bocciati a capire che non sono irrimediabili. La bocciatura può essere un'occasione per cambiare vita e rinsaldare lo spirito.

Mello, giornalista Rai, ricorda la sua esperienza di studente bocciato e come ha imparato a sopravvivere al sistema scolastico. Sottolinea che la bocciatura non è un fallimento come gli altri, ma un atto pubblico e irreversibile. I genitori devono comunicare ai ragazzi che la bocciatura è una valutazione sull'impegno e non sulla persona. Mello consiglia di cambiare scuola, quando possibile, per permettere ai ragazzi di reinventarsi e šmti seguitare la loro strada.

È importante aiutare i ragazzi a trovare la motivazione e a creare un obiettivo comune con loro





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