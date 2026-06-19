La borsa da barca: il nuovo accessorio goloso del momento

La borsa da barca è il nuovo accessorio goloso del momento, che si è imposto come simbolo del nuovo minimalismo di lusso. Con la sua forma morbida e arrotondata, è perfetta per essere utilizzata come pochette da giorno o da sera, senza struttura né occasione d'uso apparente. La sua linea soffice la rende ideale per essere abbinata a un outfit in stile tomboy o dal gusto maschile, come maxi polo, tailoring pants, mocassini o infradito basse.

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E approda nel look da città Morbida, arricciata, stretta da una coulisse o chiusa da piccole pieghe (a ricordare proprio la chiusura dell'impasto), è l'accessorio goloso del momento. Non perché abbia davvero qualcosa a che fare con la cucina, ma perché ne prende in prestito l'immaginario, pur restando nei fatti piace proprio per questo: spesso in pelle soft, con volumi arrotondati, dotata di lacci, nodi o chiusure che ricordano proprio l'impasto ripiegato della celebre specialità, asiatica e non solo.

Una delle borse simbolo del nuovo minimalismo di lusso. Da lì, l'idea della pochette soffice, da giorno o da sera, senza struttura né occasione d'uso apparente, ha iniziato a sostituire le silhouette più rigide e geometriche dilow cost - fino alla sfilata Louis Vuitton Men, che per l'Autunno Inverno 2025/2026 di Pharrell Williams e Nigo ha visto sfilare un accessorio a forma di gyoza: trasformato in charm/mini bag, sospeso tra ironia pop e artigianato di lusso.

, chiusa da una coulisse superiore che le regala proprio la forma particolare della ricetta giapponese. La nuova, irresistibile It Bag che guida la tendenza delleakaIn cerca di un raviolo da passeggio a tutto chic, dal prezzo non stellato? Bag infatti funziona alla perfezione per contrasto con un outfit in stile tomboy o dal gusto maschile: maxi polo, tailoring pants, mocassini o infradito basse, che ne sottolineano la linea soffice





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