Il Primo Ministro Rumen Radev ha dichiarato di essere determinato a raggiungere l'obiettivo del 5% entro un certo periodo di tempo. La decisione della Bulgaria si inserisce in un contesto di crescente tensione tra l'Europa e la Russia.
La Bulgaria si impegna a rispettare l'obbligo di aumento della spesa per la difesa fino al 5% del prodotto interno lordo, dichiara il Primo Ministro Rumen Radev .
La decisione è stata presa dopo le elezioni parlamentari di aprile, che hanno visto la vittoria schiacciante del leader bulgaro. Nonostante alcuni commenti filo-russi durante la campagna elettorale, Radev ha dichiarato di essere disposto a seguire un percorso europeo. La Bulgaria intende raggiungere l'obiettivo del 5% entro un certo periodo di tempo, ma non ha specificato quando.
Il Primo Ministro ha anche dichiarato di essere favorevole a che l'Europa guidi i colloqui di pace tra l'Ucraina e la Russia, ma ha anche affermato che l'Europa deve investire nella capacità di difesa. La decisione della Bulgaria si inserisce in un contesto di tensioni tra l'Ucraina e la Russia, che dura da più di quattro anni. La guerra ha provocato la morte di migliaia di persone e ha creato milioni di sfollati.
La situazione è ulteriormente complessa dal fatto che gli Stati Uniti hanno spostato la loro attenzione sul conflitto con l'Iran. La decisione della Bulgaria di aumentare la spesa per la difesa fino al 5% del prodotto interno lordo è un passo importante per rispettare l'impegno di difesa della NATO. Il Primo Ministro Rumen Radev ha dichiarato di essere determinato a raggiungere l'obiettivo del 5% entro un certo periodo di tempo.
La decisione della Bulgaria si inserisce in un contesto di crescente tensione tra l'Europa e la Russia. La guerra in Ucraina ha creato un'atmosfera di tensione tra le nazioni europee e la Russia. La decisione della Bulgaria di aumentare la spesa per la difesa fino al 5% del prodotto interno lordo è un passo importante per rispettare l'impegno di difesa della NATO e per creare un ambiente di sicurezza maggiore in Europa
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